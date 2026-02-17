馬年迎春喜氣洋洋 芝城廟會精采不斷

熱鬧舞龍。(主辦方提供)

迎接馬年到來，芝加哥 地區各項慶祝活動不斷，「芝加哥迎春廟會」日前在麥金利公園活動中心熱鬧登場，匯聚歡樂歌舞、年節美食以及傳統過年習俗展示的廟會，為芝城 帶來濃濃的過年氣氛。

這項活動過去幾年均吸引社區廣大民眾參與，也成為芝城每年春節的大型活動之一。本屆廟會由芝加哥人民藝術團、美亞健康協會、Citibank及芝加哥公園管理局聯合主辦，40多個團體與商家協辦。

中國駐芝加哥總領館參贊王義、伊利諾州眾議員 馬靜儀、人民藝術團團長劉曄及美亞健康協會行政主任劉紅在活動中陸續致詞，除向在場人士送上馬年祝福，更肯定活動對社區文化交流的貢獻，並希望透過廟會推廣中華優秀文化，增進中美民間文化交流。

此次廟會文藝表演陣容龐大，從歌曲「開門紅」、「唱山歌」到舞蹈「春頌」、「新春送福送吉」、旗袍舞「恭迎聖駕」，還有男女重唱、小合唱及藏族組合舞、南美舞蹈、功夫扇表演應有盡有。甄啟軍的薩克斯獨奏、芝加哥太極隊的功夫扇、健身舞等，內容豐富、精采紛呈，均贏得台下觀眾熱烈掌聲。