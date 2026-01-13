大芝加哥新年晚會3/7登場 節目演出精彩紛呈

大芝加哥新年晚會籌備會召開第三次會議。(主辦方提供 )

大芝加哥 新年晚會籌備會(UNITY)日前在芝加哥僑教中心召開第三次籌備會議，總幹事徐曙明表示，晚會日期為3月7日(周六)下午5時至11時，地點在芝加哥希爾頓酒店國際宴會廳，晚會邀請到洛杉磯 全能駐唱歌手文俊以及女歌手詩雅、怡珍，演唱粵語、台語、英文及中文歌曲，門票即日開賣，並歡迎踴躍提供贊助。

除了三位表演嘉賓外，晚會還將安排精彩的文藝表演，包括傳統舞蹈、粵劇、武術等，展現中華文化的博大精深和多元魅力。籌備會當天並宣布，在總幹事徐曙明及副總幹事居維萊贊助下，晚會特別安排從西郊僑教中心出發的專車，免費來回接送郊區賓客。

第三次籌備會議由徐曙明主持，與會人員討論晚會節目、嘉賓邀請、場地布置、票務及廣告贊助等細節。出席人士包括駐芝加哥台北經濟文化辦事處秘書孫鵬翔、文教中心副主任陳怡珍、以及代表新任中華會館陳偉聖主席的項邦珍。晚會前總幹事梅國彬及郭正崇也到場與會。

會中，各組長就工作進展做報告並交流經驗，包括副總幹事譚金賢與居維萊、財務李曼宜、秘書張茂敏、票務陳莎莎、廣告項邦珍、彩券銷售陳美利、獎品袁立平、行政吳家裕、封面/舞台/網頁林辛承，節目/舞台監督謝蓉、音響謝邦基、藝人接待張君侃、會場聯絡鍾穗盛，以及公關Leslie、展覽組秦振利。