芝加哥「華聯會」攜手「科工專」馬年春晚 明年2/20登場

華聯會與科工專聯合主辦2026大芝加哥地區華僑華人馬年春節聯歡晚會，將於明年2月20日登場。(主辦方提供)

由大芝加哥 地區華僑華人 聯合會(華聯會)與美國華人科學家工程師專業人士協會(科工專)聯合主辦，芝加哥各社團、各大校友會共同協辦的2026大芝加哥地區華僑華人馬年春節 聯歡晚會，將於明年2月20日(周五)在西郊橡樹溪珠瑞璉宴會廳(Oak Brook Drury Lane)舉行，即起開始購票、廣告贊助等作業。

本屆春晚特別邀請香港著名歌星許秋怡、王書麒親臨芝加哥，現場演唱成名金曲「現代愛情故事」、「片片楓葉情」等多首粵語及國語經典歌曲，與僑胞共度溫馨難忘的新春之夜。

作為一年一度的傳統慶典，本場晚會將匯聚芝加哥地區華人華僑的力量，以藝術與文化點亮新春之夜，為大芝加哥地區華人同胞呈現一場高水準、富情懷、具傳承意義的文化盛宴。

大芝加哥春晚門票，可洽：黃正東(312)925-5817、李曉靜(610)710-1228、鄭征(630)667-3183、楚非(630)854-1281；贊助及廣告贊助請聯絡畢躍玲(630)267-1050、王曉雯(847)809-5193；晚會抽獎獎品捐贈請聯絡盛曉玲(630)234-0595、朱萍萍(630)863-1868。