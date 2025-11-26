我的頻道

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

傳統結合現代 密西根舞獅隊系列演出受肯定

密西根訊
密西根舞獅隊參加北維爾點燈遊行，受到圍觀民眾歡迎。(密西根舞獅協會提供)
密西根舞獅隊參加北維爾點燈遊行，受到圍觀民眾歡迎。(密西根舞獅協會提供)

隨著節慶季節展開，密西根社區11月推出多場文化活動。配合北美洲臺灣商會聯合總會(TCCNA)於底特律舉行年度會議，密西根舞獅協會連續參與三場演出，以傳統結合現代表現方式呈現中華文化。

舞獅隊參與的首場演出「外交部之夜」在亨利福特博物館舉行，協會以跨界舞獅揭開序幕。演出由琵琶開場，再銜接流行音樂Gangnam Style，融合古典與現代元素。獅隊依節奏進行動作變化，引起觀眾熱烈迴響。曾為川普總統就職典禮祝禱的底特律牧師Lorenzo Sewell當場以手機錄下舞獅隊演出。中華民國台灣駐美代表俞大㵢、TCCNA總會長白越珠與中華民國台灣僑務委員會委員長徐佳青也在演出後，紛紛向學生致意。

18日晚間，舞獅協會帶來古典風格的「採茶舞」。舞者以花帽與輕巧步伐呈現傳統採茶意象，展現客家移民勤勞與節慶文化氛圍。與會者從中看見中華文化不同於舞獅的另一面向。

密西根舞獅協會21日受邀參加北維爾(Northville)年度點燈遊行(Holiday Lighted Parade)。兩頭舞獅在燈飾隊伍中格外醒目，沿途與觀眾簡短互動。志工向民眾發送貼紙與糖果，並向好奇的孩子介紹舞獅文化。許多圍觀民眾都對舞獅隊的活力充沛印象深刻。來自Dearborn的Marianne與Carol異口同聲表示，舞獅隊他們在遊行中看過最能帶動氣氛的隊伍。

密西根舞獅協會主要由台裔青年與在地學生組成，平時於學校、博物館與社區進行文化推廣活動，透過表演與簡介讓更多居民認識舞獅與相關傳統。協會希望讓中華文化在正式舞台之外，也能在社區節慶與公眾活動中呈現，使文化交流更為自然。

在感恩節與聖誕節前夕，協會除向大家獻上節日祝福，也期許新的一年持續促進社區交流與文化互動。

