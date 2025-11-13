國際領袖基金會底城分會 何玲瓏接棒任主席

與會嘉賓。(主辦方提供)

國際領袖基金會(ILF)底特律分會日前舉行年度大會暨換屆儀式，何玲瓏在會中接替服務20餘年的孔慶超擔任主席。

大會由周琳琳主持開場，氣氛熱烈。ILF國際公關部主任黃江華代表全國分會致賀，感謝孔慶超多年來的奉獻，使底特律分會從無到有，成為全美最活躍的分會之一。

何玲瓏。(主辦方提供)

ILF創始主席董繼玲回顧基金會創立宗旨「培養下一代亞裔 領袖」。她指出，亞裔在美國社會貢獻卓著，但在公共事務與政治領域仍須提升代表性。ILF長期為亞裔青年創造進入政府實習與政策參與的機會，幫助他們走入白宮 與聯邦機構，成效顯著。

美國交通部前副部長傑龍(Joel Szabat)也到場致詞，勉勵年輕世代積極參與社區與公共事務，為亞裔發聲。多位來自紐約、奧蘭多、芝加哥 等地的分會領袖專程出席，向孔慶超致敬，感謝他多年推動社區發展的努力。其摯友盧蔓青夫婦更剛從亞洲返美也親臨與會。

出席嘉賓包括ILF領導團隊嚴培達、倪幼薇、黃江華；Founder Circle成員盧蔓菁、何玲瓏；以及顧問團楊逸鴻、寇志鋒、畢文璇、司徒達森、畢健、龔姿文、蕭秀玲、朱寶萍等，共同見證分會的重要時刻。

孔慶超感性表示：「我們所做的一切，不是為我，也不是為你，而是為我們的下一代。」他未來持續支持ILF，為培育亞裔青年盡心力。

何玲瓏現任Rocket集團首席領導力顧問，長年投入亞裔社區發展。她表示將延續基金會「培養亞裔青年領袖、服務社會」的使命，帶領底特律分會邁向新里程。