芝加哥台聯會時事座談 反應熱烈

芝加哥台聯會會長謝蓉(前右七)感謝三位講員周賢孟(前左四)、郭正崇(前左五)、李之柏(前右六)的分享。(主辦方提供)

芝加哥 台灣同鄉聯誼會日前舉行「時事座談會」，周賢孟、郭正崇、李之柏三位主講者，分別針對台灣大罷免、藍白對綠營施政的監督與制衡以及川普 2.0 與中國大陸經濟的現狀三大議題做了深入淺出的分析，吸引許多人士出席聆聽並踴躍提問。

主持人袁立平首先致歡迎到芝加哥華僑文教中心出席者，會長謝蓉、華僑文教服務中心主任蔡季穎、芝加哥中華會館主席項邦珍、僑務委員徐曙明等先後致詞。

周賢孟首先介紹了台灣立法院的歷史演變，探討過去各黨派在立法院中的抗爭策略，他舉例稱，民進黨在掌握多數席位時推動特別預算，導致財政問題與弊案。接著還討論了現在罷免制度的濫用，以及公民投票門檻的修改如何影響了政治格局。

郭正崇指出，孫中山五權憲法皆在權力制衡。但修憲後，造成執政黨權力過於集中而影響財政。他指控司法腐敗、媒體操控。因此為避免政黨獨大，在野黨應加強監督與制衡。

李之柏說，川普施政中心包括縮減政府規模、平衡貿易逆差及解決非法移民 問題。他推動減稅法案，旨在將2017年減稅政策永久化，同時削減非法移民福利並加強邊境管制。他說，製造業對美國經濟的「乗數效應」遠勝於服務業，且企業外移降低了國內經濟活力。川普發起貿易戰的真正目的是廹使貿易夥伴(特別是中國)屨行其WTO承諾，並消除非關稅壁壘，他也分析了美中兩國經濟狀況的不同解讀，及關稅對通貨膨脹的影響。

座談會最後時段是開放討論，現場提問踴躍。

芝加哥區台灣同鄉聯誼會下次活動是7月12日的「舞動人生 快樂健身」，詳情可洽謝蓉(847)644-7908或鄭明能(847)970-2256。