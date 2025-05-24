密州首府日 舞獅隊開場受歡迎

舞獅隊在州議會廣場和來自各地不同文化的亞太裔族群慶祝傳統月。(密西根舞獅隊提供)

密西根州 一年一度的亞太裔密州首府日(AANHPI Capitol Day)，日前在州議會大樓隆重舉行。活動聚集來自全州的社區代表、民選官員與團體，彰顯多元文化與民主參與的重要性，以及亞裔 社群對公共事務的關注與行動力。

舞獅隊擔任首府日開幕表演隊伍。(密西根舞獅隊提供)

密西根舞獅隊擔任當天活動的開場演出，舞獅隊成員透過舞獅訓練與社區參與，傳承源自台灣的文化藝術，並展現亞裔青年對民主、教育與多元價值的重視。

表演結束後，在密西根亞太裔事務委員會委員蔣序龍的帶領下，學生進入議事廳參訪，並與州眾議員 討論教育與文化政策，深入了解民主制度的運作。

密州華社僑團出席支持「密州首府日」。(密西根舞獅隊提供)

密州台裔州參議員張理在活動中致詞，並介紹她推動的「州級有意義語言協調法案」(Statewide Meaningful Language Access Coordination Act)，保障英語能力有限居民平等獲得州政府服務。該法案已於2023年12月由州長魏美桂簽署成為法律，並於2024年生效。

底特律台灣商會、世華美中分會、密西根人文協會、TCML Troy華語文中心等，均出席支持該項活動。Holland中文學校校長王絹惠也到場觀賞舞獅隊演出，並肯定學生將文化學習延伸至公共領域。

密西根亞洲佳麗冠軍Joy Wilkins(右一)和密州台裔女性代表一起為女性權利挺身而出。(密西根舞獅隊提供)

活動主辦單位之一、APIA Vote執行長伊斯蘭(Rebeka Islam)表示，今年是歷年來參與人數最多的一屆，「密西根舞獅隊等學生團體的加入，讓這場活動真正從基層扎根，豐富了民主參與的面貌。」

舞獅團團長賀婉青表示，密西根舞獅隊將持續結合文化、教育與社區參與，鼓勵青少年了解公民社會運作，透過表演藝術建立自信、促進族群理解，讓傳統文化在主流社會中發揮積極正向的影響力。