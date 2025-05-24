我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

密州首府日 舞獅隊開場受歡迎

【密西根訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
舞獅隊在州議會廣場和來自各地不同文化的亞太裔族群慶祝傳統月。(密西根舞獅隊提供)
舞獅隊在州議會廣場和來自各地不同文化的亞太裔族群慶祝傳統月。(密西根舞獅隊提供)

密西根州一年一度的亞太裔密州首府日(AANHPI Capitol Day)，日前在州議會大樓隆重舉行。活動聚集來自全州的社區代表、民選官員與團體，彰顯多元文化與民主參與的重要性，以及亞裔社群對公共事務的關注與行動力。

舞獅隊擔任首府日開幕表演隊伍。(密西根舞獅隊提供)
舞獅隊擔任首府日開幕表演隊伍。(密西根舞獅隊提供)

密西根舞獅隊擔任當天活動的開場演出，舞獅隊成員透過舞獅訓練與社區參與，傳承源自台灣的文化藝術，並展現亞裔青年對民主、教育與多元價值的重視。

表演結束後，在密西根亞太裔事務委員會委員蔣序龍的帶領下，學生進入議事廳參訪，並與州眾議員討論教育與文化政策，深入了解民主制度的運作。

密州華社僑團出席支持「密州首府日」。(密西根舞獅隊提供)
密州華社僑團出席支持「密州首府日」。(密西根舞獅隊提供)

密州台裔州參議員張理在活動中致詞，並介紹她推動的「州級有意義語言協調法案」(Statewide Meaningful Language Access Coordination Act)，保障英語能力有限居民平等獲得州政府服務。該法案已於2023年12月由州長魏美桂簽署成為法律，並於2024年生效。

底特律台灣商會、世華美中分會、密西根人文協會、TCML Troy華語文中心等，均出席支持該項活動。Holland中文學校校長王絹惠也到場觀賞舞獅隊演出，並肯定學生將文化學習延伸至公共領域。

密西根亞洲佳麗冠軍Joy Wilkins(右一)和密州台裔女性代表一起為女性權利...
密西根亞洲佳麗冠軍Joy Wilkins(右一)和密州台裔女性代表一起為女性權利挺身而出。(密西根舞獅隊提供)

活動主辦單位之一、APIA Vote執行長伊斯蘭(Rebeka Islam)表示，今年是歷年來參與人數最多的一屆，「密西根舞獅隊等學生團體的加入，讓這場活動真正從基層扎根，豐富了民主參與的面貌。」

舞獅團團長賀婉青表示，密西根舞獅隊將持續結合文化、教育與社區參與，鼓勵青少年了解公民社會運作，透過表演藝術建立自信、促進族群理解，讓傳統文化在主流社會中發揮積極正向的影響力。

亞裔 眾議員 密西根州

上一則

全美華協攜手柯氏家庭基金會啟動獎學金 6月1日起高中和大學生可申請高額獎學金 培育未來華裔領袖

下一則

甘斯維爾台商會理事會議暨餐敘

延伸閱讀

私人飛機濃霧中墜毀聖地牙哥社區 3死多人受傷

私人飛機濃霧中墜毀聖地牙哥社區 3死多人受傷
芝加哥一老人社區被投資公司收購 月費從1395元漲至6500元

芝加哥一老人社區被投資公司收購 月費從1395元漲至6500元
東屋崙 族裔認同分布最平均微型社區 互相包容相處融洽

東屋崙 族裔認同分布最平均微型社區 互相包容相處融洽
超強龍捲風橫掃密州、肯州 32死千人傷

超強龍捲風橫掃密州、肯州 32死千人傷

熱門新聞

康州華裔婦人帕蒂‧吳-穆拉德2023年4月10日獨自在日本中部熊野古道徒步旅行時離奇失蹤，搜尋過程曾發現她的背包。(取自GoFundMe網站)

康州台裔婦獨身赴日旅行失蹤 2年後找到遺骸

2025-05-19 19:56
移民執法人員在芝城華埠逮捕三名華人。(華埠更好團結聯盟提供)

ICE芝城華埠執法 3華人當街遭攔停逮補

2025-05-19 10:38
庫達納扎爾(左)、黃楚然(右)。(波士頓市府官網截圖)

團隊華裔成員涉家暴 吳弭政府解雇涉案人

2025-05-21 09:34
張鵬亮在美國擁有18家餐廳，是大華府地區餐飲業名人。(Q by Peter Chang餐廳臉書)

曾任胡錦濤大廚 張鵬亮締造華府中餐傳奇

2025-05-19 02:15
1.2萬隻小雞被遺忘在德拉瓦州郵件分發中心的卡車，死掉好幾千隻，剩下的被送到德拉瓦州動物收容所照顧。圖為認養家庭。（美聯社）

德拉瓦州上萬小雞被忘在郵局卡車「已死數千」 開放領養

2025-05-19 21:10
警方突擊位於愛迪生市(Edison)的Bliss Spa水療中心，47歲的迪恩諾和另四名女子被捕。(google map)

新州水療中心暗藏賣淫 警查獲絨毛泰迪熊藏60萬現金

2025-05-16 18:15

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用