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校友成新教宗 賓州維拉諾瓦大學師生歡呼、鐘聲不絕

編譯周辰陽／綜合報導
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新教宗良14世畢業於賓州維拉諾瓦大學。(美聯社)
新教宗良14世畢業於賓州維拉諾瓦大學。(美聯社)

天主教樞機主教團8日選出樞機主教普雷沃斯特(Robert Prevost)為教宗良14世(Pope Leo XIV)，不僅是有史以來第一位美國籍教宗，也是第一位從賓州費城地區一所大學畢業的教宗。紐約時報報導，在普雷沃斯特就讀的美國賓州維拉諾瓦大學(Villanova University)校園，學生們在觀選聚會上見到西斯汀教堂升起白煙，聽到這個熟悉的名字時，全都感到驚訝與興奮。

新教宗良14世畢業於賓州維拉諾瓦大學。(路透)
新教宗良14世畢業於賓州維拉諾瓦大學。(路透)

大四學生夸特拉(Isabella Quatela)接受電訪時說，「當我們一聽到『普雷沃斯特』，大家開始歡呼」。校園的教堂鐘聲響徹幾個小時，教授們舉起香檳慶祝。就在全校歡慶該校最著名的新校友之際，賀電淹沒了校長唐納荷神父(Peter M. Donohue)。

維拉諾瓦大學位於費城郊區，擁有約1萬名大學生和研究生，也是美國首屈一指的天主教奧斯定會(Augustinians)大學，該修會以希波的奧斯定(St. Augustine of Hippo)教道為基礎，以該校對社區的奉獻為特色，精神則是真理、慈善和團結。

普雷沃斯特在1970年代，只是走在哥德式校園的其中一名大學生，攻讀數學和哲學，於1977年獲頒數學學位，與該校一直保持著長期聯繫，偶爾返校，並在羅馬會晤學生。

普雷沃斯特2014年從維拉諾瓦大學獲頒榮譽人文學博士，並且是該校籃球隊的球迷。唐納荷神父在電訪中表示，「他一直是一位非常忠誠的維拉諾瓦校友」，並補充道，他對自己可能失去邀請普雷沃斯特擔任畢業典禮嘉賓演講的機會感到遺憾，「我確信他現在一定會非常忙碌」。

唐納荷神父當天恰好到良14世的家鄉芝加哥，參加維拉諾瓦大學的校友活動。良14世當選的消息一公佈，大量祝賀簡訊和電郵就紛至沓來。

唐納荷神父說，教宗良14世將為教宗職位帶來一種謙遜而簡樸的風格，也是他擔任樞機主教時所展現的作風。唐納荷神父指出，儘管良14世住在梵蒂岡，但大部分時間都會前往奧斯定社群祈禱和用餐， 「社區對他非常重要」。

新教宗良14世兒時曾在伊利諾州芝加哥的聖母升天堂參加禮拜。(路透)
新教宗良14世兒時曾在伊利諾州芝加哥的聖母升天堂參加禮拜。(路透)
新教宗良14世曾在芝加哥的聖麗塔卡西亞高中(St. Rita of Cascia...
新教宗良14世曾在芝加哥的聖麗塔卡西亞高中(St. Rita of Cascia High School)當代課教師。(美聯社)

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