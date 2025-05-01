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底特律圖書館 舉辦台美端午龍舟慶典

密西根訊
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活動場地Adam Strohm Hall是1921年，由藝術家梅爾徹斯(Gari Melchers)創作的三聯壁畫，為活動增添歷史底蘊。(謝雅玲提供)
活動場地Adam Strohm Hall是1921年，由藝術家梅爾徹斯(Gari Melchers)創作的三聯壁畫，為活動增添歷史底蘊。(謝雅玲提供)

應底特律圖書館總館之邀，密西根舞獅隊日前在Adam Strohm Hall推出「台美端午龍舟節文化宣傳」活動，吸引了大批社區民眾熱情參與。

活動由底特律公共圖書館兒童館哈汀斯(Susie Hartings)致開幕詞。她表示，密西根舞獅隊自疫情解封以來，連續三年於圖書館演出，年年展現技藝與文化深度的創新，她高度讚譽學生們是推廣傳統文化的重要推手，並呼籲社區給予支持。

應景的舞龍、首次登場的新鼓陣緊接著登場，由李宜蓁彈奏琵琶打頭陣、林子凡及蔡瑞恩擔綱鼓手、舞獅等一系列精彩演出緊湊登場，並設有捏麵人與香包手作坊，生動展現台灣文化的豐富多元與藝術魅力。

活動中特別設置了「端午節記憶大考驗」趣味競賽，由廖羅瑀、柯奕宏主持，大學組、高中組與小學組混齡進行，最終Brookfield小學組榮獲冠軍。高中組參賽者王思覃說，「龍舟種類繁多、造型相似，辨識難度頗高，但非常有趣。」

手作體驗區則以年度生肖，色彩繽紛的「小龍」作品最受歡迎。中華文化中，「蛇」亦有「小龍」之稱，象徵靈巧與吉祥，孩子們在歡笑中完成自己的小龍作品，場面溫馨。

本次活動由隊長翁美津帶領香包工作坊、林子凡帶領捏麵人、副隊長林建豪帶領表演，舞獅隊展現出青年世代對文化承傳的熱情與責任感，無論是演出還是互動設計皆由學生親自規畫。

中文老師唐美筱亦帶領主流學校中文班學生出席。短短兩小時內，師生盛讚密西根學生舞獅隊成功營造出真實且感動人心的「台灣味」。

本次活動也受到多位社區領袖與組織代表的大力支持，包括密西根亞太裔事務委員會委員蔣序龍、Peggy Du，大底特律台商會會長薛淑玲、世華婦女會美中分會會長黃麗音、僑務諮詢委員李維灝、僑務促進委員辜耀先、密西根人文協會秘書長司徒達森、前國建會會長暨2025密西根文化大使獎得主莊天彬、王元蕙，以及密西根大學同學會會長劉炫伯、副會長顏安等人。僑務委員會亦特別贊助百份精美贈品，表達對文化推廣的支持與鼓勵。

僑務顧問林志嘉偕同南密TCML中文學校、TCML安娜堡中文學校Jason Guo...
僑務顧問林志嘉偕同南密TCML中文學校、TCML安娜堡中文學校Jason Guo及密西根中文學校聯合會會長李君唐設攤，推廣正體字教學。(主辦方提供)
由隊長翁美津帶領端午香包工作坊，大家聚精會神的穿珠引線，配上自己喜歡的香味、薰衣...
由隊長翁美津帶領端午香包工作坊，大家聚精會神的穿珠引線，配上自己喜歡的香味、薰衣草、茉莉花等可驅蟲保平安。(謝雅玲提供)
底特律地區西班牙語教師Cataldo帶兒子Gian, Giuseppe到場完成了...
底特律地區西班牙語教師Cataldo帶兒子Gian, Giuseppe到場完成了他的第一個香包作品。(謝雅玲提供)
牆上的壁畫是本地藝術家約翰·斯蒂芬斯·科平創作的「人類的移動性」(Man's M...
牆上的壁畫是本地藝術家約翰·斯蒂芬斯·科平創作的「人類的移動性」(Man's Mobility)的三聯壁畫，展現了底特律從馬車、汽車到火箭的進步歷程 。(主辦方提供)

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