「我是上海人」 沈蓓帶領舞出戰亂中人性光輝

沈蓓(前左五)、劉軼超(前左四)與舞蹈團員。(記者陳曼玲／攝影)

中國舞蹈家沈蓓(Shen Pei)帶領她的舞蹈團員，日前在猶太 社區中心(JCC Sabes Center Minneapolis)劇場演出「我是上海人」(Shanghailanders)舞劇，這齣以二戰期間的歷史為背景的舞碼，講述猶太人與中國人之間的男女愛情劇，旨在頌揚戰亂中的人性光輝。

沈蓓開場致詞說到，二戰期間，她的父親沈昌在她6歲時就因指揮鐵路工程積勞猝死 。她親身經歷日軍轟炸的驚恐，心中存有強烈的抗戰愛國心。今年是二次大戰勝利80周年，當她看到當今世界仍然動盪，因此創作了舞蹈劇，緬懷這些猶太人與中國人之間的患難情誼，並歌詠人性與愛情在戰亂的黑暗中點燃希望的光芒。

沈蓓回憶說，當年她的音樂老師就是逃難的猶太人，在太平洋戰爭爆發後被隔離到虹口時，沈蓓的舅舅與舅媽就住在虹口，還冒險把麵包投過圍牆來援助猶太朋友。

另外，負責為女舞者編舞的劉軼超(Chloe Liu)說，她的音樂家爺爺當年也跟流亡上海的猶太小提琴家學音樂。

沈蓓選用30年代流行的「玫瑰玫瑰我愛你」作為舞劇的主題曲。因為這首由中國作曲家陳歌辛作曲的歌，是由當年在上海的猶太音樂家喬亞金(Otto Joachim)記錄成五線譜，後來帶到美國錄製成唱片而風靡一時。

沈蓓說她找到了當年手寫的五線譜原稿，見證了中國人與猶太人的深厚情誼。

畢業於北京舞蹈學院的劉軼超說，她編舞時想表現30、40年代的老上海，並刻畫上海的繁華的與貧窮之間的差距。劇中的女舞者們穿著紅色旗袍式的裙裝，展現上海十里洋場的風華。而飾演中國人的女主角穿著樸素的衣服，與飾演猶太人的男主角翩然起舞，兩人的神情因戰亂局勢時而哀傷，又因彼此相愛而喜悅。

沈蓓提到，編舞劇是一大工程，但是多虧有了明州 藝術董事會(State Art Board)的補助金，猶太老朋友、以及有同樣理念的朋友支持，使她的夢想成真。