我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／駕馭川普2.0經濟 嬰兒潮世代財務3招調整

抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

世界雪雕冠軍賽 台灣隊「微風中的呢喃」勇奪第3

記者陳曼玲／明州報導
台灣隊伍由陳駿鎔(中)擔任隊長，隊友為魏宏洋(左一)與黃彥鈞。（記者陳曼玲／攝影）
台灣隊伍由陳駿鎔(中)擔任隊長，隊友為魏宏洋(左一)與黃彥鈞。（記者陳曼玲／攝影）

日前在明州靜水市(Stillwater)舉辦的世界雪雕冠軍賽(World Snow Sculpting Championship)，來自台灣的雪雕隊以「微風中的呢喃」為主題，從12個參賽者脫穎而出得到第三名，並且獲得最佳藝術家選擇與民眾選擇獎項，為獲最多獎項的隊伍。

台灣隊由陳駿鎔擔任隊長，隊友為魏宏洋與黃彥鈞。陳駿鎔說由於中國隊因故退出，他從墨西哥朋友得知後，在去年極短的時間內發想主題，並獲得甄選參賽，為此還特地找來同為雕塑家的學長們共襄盛舉。

第一次來明州的三人，冒著比賽周連續幾天華氏零下7度的低溫，在戶外從早上8時到晚上6時，甚至熬夜努力完成雕塑品。他們先在地上用木條釘出四方形，再填雪做成立方體後開始雕刻。

陳駿鎔說，雕刻最困難的是收與放的取捨，因為無法預見下手後的結果，在追求精細雕琢或任其自然發展間最難下手。

「微風中的呢喃」雕塑，為一男一女在一個大圓裡互相凝視環繞，圓外有花瓣裝飾。陳駿鎔表示，構思此作品的概念來自太極的陰陽和諧，象徵兩個生命的合一。在來自遠方的溫和微風中，訴盡無言的情感流動。另外花瓣象徵永恆的情感在凝視與觸摸中流淌，喚醒人類心靈的感動記憶。

目前在義大利攻讀藝術碩士的陳駿鎔說，他喜歡將二維的圖案實體化成三維的雕塑。他曾多次到過法國、瑞典參加冰雕比賽，因而認識各國的藝術家，希望能在35歲前有更多人欣賞自己的藝術作品。

黃彥鈞畢業於台灣藝術大學碩士，他笑說，學校的藝術訓練讓學生吃苦耐勞。他從小喜歡畫圖，但覺得圖畫的視覺感受，不及三度空間的立體雕塑來得吸引人。他喜歡用雕塑觸動人的六感。他的醫生父親支持他的藝術發展。他現階段主要以鐵為材料做雕塑。

魏宏洋是東華大學藝術碩士，爸爸是花蓮的石雕家。他以大理石來創作，與陳駿鎔同為花蓮人，兩人還在花蓮一起經營藝術工作室。

其他11個隊伍分別來自美國威斯康辛州、加拿大、英國、印度、墨西哥、丹麥、西班牙、芬蘭、秘魯、馬爾他共和國與蒙古。

蒙古隊的「聲音」(Voice)，表達喚醒人類保護自然留給下一代勇奪冠軍；墨西哥隊的「掙扎」(Trapped)居次，主要訴說恐懼可能使人困住折翼，只要尋求外來的亮光，就能一點一滴拆毀邁向自由的阻攔。

許多台灣同鄉冒著嚴寒到現場為台灣隊加油。（記者陳曼玲／攝影）
許多台灣同鄉冒著嚴寒到現場為台灣隊加油。（記者陳曼玲／攝影）
來自台灣的雪雕隊以「微風中的呢喃」為主題，從12個參賽隊伍中脫穎而出得到第三名。...
來自台灣的雪雕隊以「微風中的呢喃」為主題，從12個參賽隊伍中脫穎而出得到第三名。（記者陳曼玲／攝影）

墨西哥 明州 義大利

上一則

賓州卓克索大學 發明「自熱混凝土」融雪

延伸閱讀

董承濂玩藝術 科技元素展佛教幻像

董承濂玩藝術 科技元素展佛教幻像
從上海到紐約 施諫昉用畫布連結世界

從上海到紐約 施諫昉用畫布連結世界
董承濂裝置藝術展 突破科技與藝術的邊界

董承濂裝置藝術展 突破科技與藝術的邊界
又被強吻...一看對方是帥哥 五月天阿信燦笑

又被強吻...一看對方是帥哥 五月天阿信燦笑

熱門新聞

庫克郡警長辦公室定期在芝城華埠廣場協助改善治安的行動，22日被風聲鶴唳的華社誤傳為ICE執法。(讀者提供)

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

2025-01-23 09:53
I-9表格用於驗證員工符合在美就業資格。(USCIS官網截圖)

ICE突襲餐館怎麼辦？雇主備好這份表格應變

2025-01-21 11:05
聯邦調查局24日宣布，涉嫌開槍殺害邊境巡警梅蘭德的21歲華盛頓州女子楊卜拉特已被逮捕。(取自聯邦調查局官網)

美加邊界巡邏員遭槍殺 多虧旅館員工密報逮一女

2025-01-24 20:58
華埠地區時常有尋找臨時工機會的移民聚集，在川普政府揚言展開ICE突襲後，人數明顯少了許多。(特派員黃惠玲／攝影)

ICE掃蕩 上班路上、上班地點恐最易遭突襲

2025-01-20 09:33
新澤西州開普門郡女老師卡隆(Laura Caron)被控性侵未成年男學生。(開普門郡拘留所)

新州女教師涉性侵同住13歲男生「每周兩次」生1女超像他

2025-01-23 12:41
納許維爾市安提阿高中校園槍擊案槍手韓德森，警方調查後發現他滿腦子種族主義與極端主義思想，充滿新納粹及白人至上意識形態、並以身為非裔為恥、 支持希特勒。(納許維爾市警局)

田州高中槍案兇手滿腦極端主義 以身為非裔為恥、支持希特勒

2025-01-23 19:14

超人氣

更多 >
川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚
白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落
嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文

嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文
排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職

排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職
ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模

ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模