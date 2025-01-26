世界雪雕冠軍賽 台灣隊「微風中的呢喃」勇奪第3

台灣隊伍由陳駿鎔(中)擔任隊長，隊友為魏宏洋(左一)與黃彥鈞。（記者陳曼玲／攝影）

日前在明州 靜水市(Stillwater)舉辦的世界雪雕冠軍賽(World Snow Sculpting Championship)，來自台灣的雪雕隊以「微風中的呢喃」為主題，從12個參賽者脫穎而出得到第三名，並且獲得最佳藝術家選擇與民眾選擇獎項，為獲最多獎項的隊伍。

台灣隊由陳駿鎔擔任隊長，隊友為魏宏洋與黃彥鈞。陳駿鎔說由於中國隊因故退出，他從墨西哥 朋友得知後，在去年極短的時間內發想主題，並獲得甄選參賽，為此還特地找來同為雕塑家的學長們共襄盛舉。

第一次來明州的三人，冒著比賽周連續幾天華氏零下7度的低溫，在戶外從早上8時到晚上6時，甚至熬夜努力完成雕塑品。他們先在地上用木條釘出四方形，再填雪做成立方體後開始雕刻。

陳駿鎔說，雕刻最困難的是收與放的取捨，因為無法預見下手後的結果，在追求精細雕琢或任其自然發展間最難下手。

「微風中的呢喃」雕塑，為一男一女在一個大圓裡互相凝視環繞，圓外有花瓣裝飾。陳駿鎔表示，構思此作品的概念來自太極的陰陽和諧，象徵兩個生命的合一。在來自遠方的溫和微風中，訴盡無言的情感流動。另外花瓣象徵永恆的情感在凝視與觸摸中流淌，喚醒人類心靈的感動記憶。

目前在義大利 攻讀藝術碩士的陳駿鎔說，他喜歡將二維的圖案實體化成三維的雕塑。他曾多次到過法國、瑞典參加冰雕比賽，因而認識各國的藝術家，希望能在35歲前有更多人欣賞自己的藝術作品。

黃彥鈞畢業於台灣藝術大學碩士，他笑說，學校的藝術訓練讓學生吃苦耐勞。他從小喜歡畫圖，但覺得圖畫的視覺感受，不及三度空間的立體雕塑來得吸引人。他喜歡用雕塑觸動人的六感。他的醫生父親支持他的藝術發展。他現階段主要以鐵為材料做雕塑。

魏宏洋是東華大學藝術碩士，爸爸是花蓮的石雕家。他以大理石來創作，與陳駿鎔同為花蓮人，兩人還在花蓮一起經營藝術工作室。

其他11個隊伍分別來自美國威斯康辛州、加拿大、英國、印度、墨西哥、丹麥、西班牙、芬蘭、秘魯、馬爾他共和國與蒙古。