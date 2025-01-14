芝加哥台灣同鄉聯誼會聯歡 嘉賓雲集慶新年

台聯會會員大會及聯歡活動嘉賓雲集。(主辦方提供)

芝加哥 區台灣同鄉聯誼會會員大會及年度聯歡日前芝加哥華僑文教服務中心舉行，近200位賓客共襄盛舉。

當天嘉賓包括駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰、組長張正育、副組長黃奕龍，芝加哥華僑文教服務中心主任蔡季穎及副主任陳怡珍，伊利諾州副州長侯炳文、伊州州眾議員楊啟華、芝城 中華會館主席項邦珍，以及僑務委員林瑞源、徐曙明、邱垂洸等都出席了盛會。

會長謝蓉感謝嘉賓、會員在過去一年的支持合作，新的一年將繼續以 「時時關心台灣、處處服務同鄉、支持中華民國 」為工作目標。類延峰稱，台聯會服務鄉親、長期支持中華民國，在僑社各種場合、活動，都可以見到台聯人參與，他期待與台聯會繼續攜手服務鄉親。

侯炳文、楊啟華也陸續向與會人士送上新年祝福。其中楊啟華說，父母是台聯人，她對台聯會更有親切感。

謝蓉在會員支持下，連任2025年台聯會會長，她的團隊包括第一副會長陳莎莎、第二副會長袁立平、執行秘書王慶敏、財務張茂敏，以及23位理事、10多位顧問。謝蓉也回顧2024年的會務，包括舉辦多達28項活動。

理事林俊志隨後主持兒童繪畫比賽頒獎，九位獲獎者：幼兒組趙逸馨、馮愛麗絲、王梓涵；兒童組黃悅淇、趙嘉文、鄺禹婷；少年組伍胤琳、張華沁、陳淳。全美決賽獲獎者有幼兒組第一名馮愛麗絲；佳作王梓涵、鄺禹婷、陳淳。

當天表演節目居維萊主持，包括台聯理事顧問會特別演出的「迎賓曲-美麗的寶島」、瑞柏合唱團四部合唱 、少女天添獨唱，還有江傳香、王慶敏的演唱，蔣耀東指導的排舞 、彭慧真歌舞、楊學慶演唱，精彩紛呈、掌聲不斷。

10位台聯會男女理事顧問特別演出的歌舞「聯歡組曲」驚豔全場，應援曲「台灣尚勇」等組曲掀起現場高潮。