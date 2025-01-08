芝加哥國父紀念館大樓整修近完成 即將重開

國民黨美中支部及芝加哥國父紀念館日前在南華埠舉辦聯歡餐會。(主辦方提供)

國民黨 美中支部及芝加哥 國父紀念館日前在南華埠舉辦聯歡餐會。芝加哥國父紀念館館長關其煉在活動中介紹，國父紀念館大樓最近完成了整修工程，並宣布該館改組後的工作團隊以及新團隊工作目標為「宏揚國父遺教、擁護三民主義、擴大服務範圍、加強聯誼活動」。

餐會由美中支部書記長周君鋒主持，當天並舉行了慶生會。關其煉表示，芝加哥國父紀念館是國民黨美中支部在僑社最有象徵性及最有貢獻的一項事業，過去一段時間，人事變化很大，原來的董事長、副董事長、顧問、副館長相繼離開，來不及補選，所以現在要改組。

國父紀念館位於國民黨美中支部大樓內，最近大樓正在維修，已有117年屋齡的大樓，在工程完成後，正準備重開紀念館，現已邀請前任中華民國 僑務委員會委員長吳英毅以及中華會館前任主席、全美安良工商會元老團主席伍健生擔任榮譽顧問。

關其煉並公布了國父紀念館新的工作團隊，三位常任副館長分別是趙汝爽、周君鋒、 孫序彰。兩位副館長區一平、陳立輝。九位共同總幹事黃伍佩玲、周耀權、梁慶文、王家祺、曹興富、宋艷麗、李黃群英、 傅家瑛、李宇明。

駐芝台北經濟文化辦事處處長類延峰，芝加哥中華會館主席項邦珍等人均出席當天活動。