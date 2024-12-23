25元變9825元… 郵寄3支票遭盜竊塗改 芝商人失金3萬

專家建議，寫支票時應使用無法塗改的黑色墨水筆。(pexels)

芝加哥 企業老闆因支票 失竊遭塗改而損失近三萬元，專家建議，民眾寫支票時，要使用無法塗抹的黑色墨水筆，收款人或金額一欄不要留白。此外，為避免郵件被盜，最好到郵局網站登記USPS Informed Delivery，以掌握何時會收到重要郵件，並盡量改用電子付款來取代支票。

住在艾迪森公園(Eddison Park)的女商人曼德爾(Marianne Mandel)把三張支票透過郵局寄給供應商，金額分別是375元、25元和300元。她5月底看到這三張支票被兌現，但其帳戶裡的2萬8500元卻也被提領一空，曼德爾頓時崩潰，因為那些錢要付工資、租金和保險等費用。

經調查，原來竊賊把這三張支票金額，塗改成9375元、9825元和9300元，之後透過BMO銀行的手機存款功能逐一兌現。

曼德爾向BMO銀行詢問無果。她立即向美國郵政 稽查局(United States Postal Inspection Service)提交郵件失竊報告，並向她的銀行Huntington提交欺詐宣誓書。

她說，Huntington銀行之後一直與BMO合作調查，但等了數個月後還是拿不回她的錢。BMO銀行9月以電子由郵件告訴她，竊賊的帳戶已清空關閉，沒有錢可以還給她。

曼德爾覺得BMO銀行應當要有技術辨別這些遭到塗改的支票。

經芝加哥ABC第七新聞頻道報導，BMO銀行未回應有關手機銀行安全的問題，但表示已透過銀行慣例進行補償，包括與其他金融機構緊密合作、審核索賠，並努力將資金退還給客戶。後來曼德爾收到BMO的電郵通知，銀行已開立支票賠付筍絲。

美國銀行家協會(American Bankers Association，簡稱ABA)表示，銀行業每年花費數十億元來防制反詐騙，包括制訂反支票詐騙的方法，如存款審查、詐騙檢測工具、持有政策出納員/分行控制和客戶教育。

ABA也正在與銀行合作找尋創新的解決方案。例如ABA最近發起全國性的 #PracticeSafeChecks 活動，以提高民眾對支票詐騙的警覺，提供資訊幫助消費者保護自己，並與美國郵政稽查局持續合作，協助打擊支票詐騙。

財政部(Department of Treasury)數據指出，自新冠疫情以來，支票詐騙案增加了385%。該機構已採用 AI來減少支票詐騙。