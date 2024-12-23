我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一打12元」聖誕前蛋價飆 好市多、華人超市都漲

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

25元變9825元… 郵寄3支票遭盜竊塗改 芝商人失金3萬

記者陳曼玲／綜合報導
專家建議，寫支票時應使用無法塗改的黑色墨水筆。(pexels)
專家建議，寫支票時應使用無法塗改的黑色墨水筆。(pexels)

芝加哥企業老闆因支票失竊遭塗改而損失近三萬元，專家建議，民眾寫支票時，要使用無法塗抹的黑色墨水筆，收款人或金額一欄不要留白。此外，為避免郵件被盜，最好到郵局網站登記USPS Informed Delivery，以掌握何時會收到重要郵件，並盡量改用電子付款來取代支票。

住在艾迪森公園(Eddison Park)的女商人曼德爾(Marianne Mandel)把三張支票透過郵局寄給供應商，金額分別是375元、25元和300元。她5月底看到這三張支票被兌現，但其帳戶裡的2萬8500元卻也被提領一空，曼德爾頓時崩潰，因為那些錢要付工資、租金和保險等費用。

經調查，原來竊賊把這三張支票金額，塗改成9375元、9825元和9300元，之後透過BMO銀行的手機存款功能逐一兌現。

曼德爾向BMO銀行詢問無果。她立即向美國郵政稽查局(United States Postal Inspection Service)提交郵件失竊報告，並向她的銀行Huntington提交欺詐宣誓書。

她說，Huntington銀行之後一直與BMO合作調查，但等了數個月後還是拿不回她的錢。BMO銀行9月以電子由郵件告訴她，竊賊的帳戶已清空關閉，沒有錢可以還給她。

曼德爾覺得BMO銀行應當要有技術辨別這些遭到塗改的支票。

經芝加哥ABC第七新聞頻道報導，BMO銀行未回應有關手機銀行安全的問題，但表示已透過銀行慣例進行補償，包括與其他金融機構緊密合作、審核索賠，並努力將資金退還給客戶。後來曼德爾收到BMO的電郵通知，銀行已開立支票賠付筍絲。

美國銀行家協會(American Bankers Association，簡稱ABA)表示，銀行業每年花費數十億元來防制反詐騙，包括制訂反支票詐騙的方法，如存款審查、詐騙檢測工具、持有政策出納員/分行控制和客戶教育。

ABA也正在與銀行合作找尋創新的解決方案。例如ABA最近發起全國性的 #PracticeSafeChecks 活動，以提高民眾對支票詐騙的警覺，提供資訊幫助消費者保護自己，並與美國郵政稽查局持續合作，協助打擊支票詐騙。

財政部(Department of Treasury)數據指出，自新冠疫情以來，支票詐騙案增加了385%。該機構已採用 AI來減少支票詐騙。

支票 美國郵政 芝加哥

上一則

今年亞城逾5萬二手車 哩程數遭竄改下修

下一則

夏威夷世華工商婦協會員大會 熱鬧滾滾

延伸閱讀

假日包裹竊賊猖獗 這樣做可避免被盜

假日包裹竊賊猖獗 這樣做可避免被盜
東百老匯超市橫屍案 華男過堂 恐終身監禁

東百老匯超市橫屍案 華男過堂 恐終身監禁
跨國團夥盯上爾灣高檔區 至少8戶被盜 屋主被綁當人質

跨國團夥盯上爾灣高檔區 至少8戶被盜 屋主被綁當人質
聖蓋博市假髮店8次遭竊 兩賊2分鐘內洗劫一空

聖蓋博市假髮店8次遭竊 兩賊2分鐘內洗劫一空

熱門新聞

耳聰目明、行動自如的黃超蓮，21日就滿100歲了。(特派員黃惠玲／攝影)

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

2024-12-19 09:45
如剪刀般的刺骨寒風，本周末將襲擊東北部、新英格蘭、大西洋中部海岸、阿帕拉契山脈中部和五大湖區東部，預計出現入冬以來最低溫。氣象專家提醒民眾在戶外務必注意保暖，否則會痛苦難當。(美聯社)

寒流周末襲擊東岸 恐出現本季最低溫 冷到下周三

2024-12-18 19:37
2022年到斐濟度蜜月時打死華裔妻子克莉絲蒂‧陳（圖）的田州孟斐斯男子道森，被斐濟法院判決謀殺罪成立。(取自田納西大學健康科學中心藥劑學院網站)

斐濟蜜月打死華裔妻 田州男恐囚終身

2024-12-16 21:23
丹斯洛(左)在主持公司一場員工會議時，遭32歲員工馬哈尼(右)持刀刺傷。(Anderson Express官網、馬斯基貢郡監獄)

疑模仿槍殺健保高管嫌 密州男持刀刺傷公司總裁

2024-12-20 10:54
颶風米爾頓(Milton)及海倫(Helene)接連襲擊佛州，造成墨西哥灣沿岸數萬棟房屋被淹沒。(路透)

全美前10最易天災州 南部占9個 佛州、喬州列前5

2024-12-16 01:15
加州雞場工人整理雞蛋。(美聯社)

路州65歲男染禽流感重症 全美首宗因自家飼養家禽染H5N1病毒

2024-12-18 22:26

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先