貝佐斯前妻史考特 向芝城CIC捐1500萬

芝加哥社區投資公司日前獲得史考特捐款1500萬元。(CIC臉書)

芝加哥 非營利組織「社區投資 公司」(Community Investment Corp.，簡稱CIC)日前宣布獲得史考特(MacKenzie Scott)破紀錄的1500萬元捐款，CIC表示正在考慮利用這筆捐款設立一個新的獎學金。

這是亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)的前妻史考特，第二次向CIC提供迄今為止最大的個人捐款。她曾在2020年向CIC捐出800萬元。

CIC自稱為「區域內負擔得起的租賃房屋的領先貸款 機構」。CIC總裁兼執行長史黛西‧楊(Stacie Young)表示，CIC對史考特的第二筆慷慨捐贈深感榮幸與感激。這筆資金讓該組織能夠擴大為經濟住屋和社區發展提供重要的支援，這不僅能強化社區，還能為領導這項工作的小型開發商創造世代財富。她感謝史考特的捐贈，使CIC能夠提供資金來解決芝加哥各地缺乏資金的社區所面臨的住房挑戰。

史黛西‧楊表示，該非營利組織可能會使用部分資金設立獎學金，投資於下一代以社區為基礎的經濟住屋開發人員。這筆捐款是不受到任何限制，意味著CIC可以決定如何使用這筆資金。

史黛西‧楊說，CIC希望擴大服務範圍，主要是針對有色人種和小型業主的經營者，無論他們在創業過程中處於何種階段，從建築貸款到物業管理培訓的一切需要。

史考特之前的捐款幫助啟動了CIC的社區股權合作夥伴試點計畫，她捐的800萬元一半用於資助試點，目的是讓中小型開發商更容易獲得股本資金。根據CIC的資料，該計畫自推出以來，已協助完成八項交易，提供了380萬元的股權融資，改善和保護了136個住房單位。

CIC董事會主席迪克斯特(David Dykstra)表示，這筆捐款將加強CIC向當地開發商提供貸款的能力，讓這些開發商向社區提供住房。透過投資於可負擔住屋(affordable housing)，CIC支持整個芝加哥社區長期的活力與復原力。

史考特在今年3月透過她的「委讓贈與」(Yield Giving)組織，已經先後向芝加哥地區的其他19個組織捐款。