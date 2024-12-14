月發500元「保證收入」計畫受肯定 芝城明年續辦

去年芝加哥向5000位市民每月發放500元補助，為期12個月。(pexels)

根據芝加哥 大學最近發表的研究顯示，去年在芝加哥首度施行的「保證收入」(guaranteed income)試點計畫期間用於對外宣傳的資金，可以成為該市在其他社會服務項目中如何接觸社區的典範。該市預計在明年推出第二次的每月500元發放計畫。

芝加哥大 學的「包容性經濟實驗室」(Inclusive Economy Lab)針對為期一年的「芝加哥復甦社區」(Chicago Resilient Communities)試驗計畫進行了研究，該計畫為5000個芝城市居民提供每月500元補助，為期12個月，不附帶任何條件。這項試點計畫在2023年結束，經費來自聯邦疫情救濟基金。

這項研究探討該試點計畫的管理，包括從申請窗口到最後支票分發給參與者。

芝大「包容性經濟實驗室」財務安全計畫主任史金森奈德(Misuzu Schexnider)表示，雖然這項計畫會跟經營社會服務的機構簽約，但很少有機構明確獲得進行推廣的經費，像是去找尋、招募人們並與他們建立信任關係。

例如報告指出，在開放民眾申請的期間，有些人希望接觸到負責人員，以確定這計畫不是詐騙，特別是那些不善於用虛擬或數位形式溝通的人們。

根據報告，YWCA Metropolitan Chicago是該試點計畫的主要承包商。在申請開放期間，總共舉辦了700多場親自參加的活動，吸引多達17萬6000人申請5000個名額。根據報告，參加者是透過抽籤系統選出最終補助名單。

報告指出，由於這項計畫推出的時間很短，大約只有三周，因此與市政府簽約的機構，因無法迅速增聘員工，導致面臨意料之外的超時工作。

城市研究所的首席研究助理包葛(Mary Bogle)表示，芝加哥的試點計畫也可能是第一個獲得社會安全局對社會保障補助收入和社會保障殘障保險豁免的計畫，這意味著領取社會安全補助者也有可能參與試點計畫。

她說，但是全美其他類似的試點項目，並不鼓勵已經領取社安福利 的人去申請「保證收入」試點計畫，因為這會對他們的長期福利造成風險。

根據市政府的預算提案，第二個城市試點計畫將重新命名為「芝加哥自強基金」(Chicago Empowerment Fund)，預計在2025年的某個時候啟動。屆時將再次選出5000名「低收入家庭和回歸芝加哥的居民」，並提供每月500美元，為期12個月，但關於資格的更多細節尚未公布。