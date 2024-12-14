我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok要求「不賣就禁」暫緩實施 美法院駁回

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

月發500元「保證收入」計畫受肯定 芝城明年續辦

記者陳曼玲／綜合報導
去年芝加哥向5000位市民每月發放500元補助，為期12個月。(pexels)
去年芝加哥向5000位市民每月發放500元補助，為期12個月。(pexels)

根據芝加哥大學最近發表的研究顯示，去年在芝加哥首度施行的「保證收入」(guaranteed income)試點計畫期間用於對外宣傳的資金，可以成為該市在其他社會服務項目中如何接觸社區的典範。該市預計在明年推出第二次的每月500元發放計畫。

芝加哥大學的「包容性經濟實驗室」(Inclusive Economy Lab)針對為期一年的「芝加哥復甦社區」(Chicago Resilient Communities)試驗計畫進行了研究，該計畫為5000個芝城市居民提供每月500元補助，為期12個月，不附帶任何條件。這項試點計畫在2023年結束，經費來自聯邦疫情救濟基金。

這項研究探討該試點計畫的管理，包括從申請窗口到最後支票分發給參與者。

芝大「包容性經濟實驗室」財務安全計畫主任史金森奈德(Misuzu Schexnider)表示，雖然這項計畫會跟經營社會服務的機構簽約，但很少有機構明確獲得進行推廣的經費，像是去找尋、招募人們並與他們建立信任關係。

例如報告指出，在開放民眾申請的期間，有些人希望接觸到負責人員，以確定這計畫不是詐騙，特別是那些不善於用虛擬或數位形式溝通的人們。

根據報告，YWCA Metropolitan Chicago是該試點計畫的主要承包商。在申請開放期間，總共舉辦了700多場親自參加的活動，吸引多達17萬6000人申請5000個名額。根據報告，參加者是透過抽籤系統選出最終補助名單。

報告指出，由於這項計畫推出的時間很短，大約只有三周，因此與市政府簽約的機構，因無法迅速增聘員工，導致面臨意料之外的超時工作。

城市研究所的首席研究助理包葛(Mary Bogle)表示，芝加哥的試點計畫也可能是第一個獲得社會安全局對社會保障補助收入和社會保障殘障保險豁免的計畫，這意味著領取社會安全補助者也有可能參與試點計畫。

她說，但是全美其他類似的試點項目，並不鼓勵已經領取社安福利的人去申請「保證收入」試點計畫，因為這會對他們的長期福利造成風險。

根據市政府的預算提案，第二個城市試點計畫將重新命名為「芝加哥自強基金」(Chicago Empowerment Fund)，預計在2025年的某個時候啟動。屆時將再次選出5000名「低收入家庭和回歸芝加哥的居民」，並提供每月500美元，為期12個月，但關於資格的更多細節尚未公布。

芝加哥 哥大 福利

上一則

預算期限將近 芝加哥市長提案再降地稅增額

延伸閱讀

前芝城每日新聞大樓 被譽百年裝飾藝術建築典範 專家籲保存列地標

前芝城每日新聞大樓 被譽百年裝飾藝術建築典範 專家籲保存列地標
大規模驅逐無證客 「邊境沙皇」霍曼：從芝加哥開始

大規模驅逐無證客 「邊境沙皇」霍曼：從芝加哥開始
霍曼：大規模驅逐明年1/21啟動 首個執行地點在芝城

霍曼：大規模驅逐明年1/21啟動 首個執行地點在芝城
芝城包裹盜竊嚴重 高居全美第3 年損2.6億

芝城包裹盜竊嚴重 高居全美第3 年損2.6億

熱門新聞

芝城一家越南餐廳東主稱，餐館遭一群吃霸王餐的消費者光顧。(pexels)

亞裔餐廳小心…「霸王餐」團夥吃飽喝足 不免單就給差評

2024-12-09 11:55
佛羅里達州邁阿密知名頂級房地產經紀人兄弟檔塔爾(右)和奧倫·亞歷山大(左) ，與另一名兄弟阿隆，遭聯邦檢察官指控自2010年以來持續參與性販運。(美聯社)

迷姦數十人 邁阿密頂級地產經紀3兄弟被控性販運

2024-12-11 18:59

川普擬大規模遣返 新賓60萬人恐成目標

2024-12-07 01:14
波士頓地區精英高中暫時更改錄取辦法遭家長抗議涉嫌歧視白人學生和亞裔學生而提告，訴訟9日被最高法院駁回。(美聯社)

波士頓精英校錄取方法涉歧視白人和亞裔生 最高院駁回、保守派大法官不贊同

2024-12-09 20:02
西雅圖最低工資自2025年1月1日起統一調為每小時20.76美元，這對部分以小費為主要收入的調酒師等餐飲業員工而言，帶來不同影響。(取自Liberty Bar Instrram)

西雅圖明年最低時薪 升至20.76元 餐飲業員工憂收入減少、裁員

2024-12-09 15:45
路易斯安納州衛生廰 13日證實，該州出現第一起人類感染H5N1禽流感病例，患者疑似曾接觸染病或死亡的家禽或野生鳥類。(美聯社)

路州首例人類感染H5N1禽流感 專家籲4招自保

2024-12-13 19:16

超人氣

更多 >
與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見
冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種

冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種
上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求
華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？

華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？
防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失

防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失