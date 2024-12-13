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全美報紙倒閉潮 伊州1年來6家報紙關門 10年來流失4600個報業職缺

記者陳曼玲／綜合報導
全美報紙出現倒閉潮，其中伊州為重災區。(pexels)
全美報紙出現倒閉潮，其中伊州為重災區。(pexels)

全美報紙出現倒閉潮，其中伊利諾州為重災區。隨著全美各地報紙持續關閉，伊州尤其嚴重，根據西北大學梅迪爾新聞學院(Medill school of Journalism)的調查，截至2024年9月的過去12個月內，伊州多達六家報紙關門，名列全美關閉報紙數量的第6高。

根據10月份發表的「梅迪爾地方新聞」(Medill State of Local News)報告，伊州自2005年以來流失了86%的記者，高居全美流失比率之冠。到2023年的十年內，伊州也流失了54%的報業工作者，等於約4600個職位消失。

自2005年以來，33%的美國報紙關閉，伊利諾州有36%的報紙結束發行，庫克郡有40%的報紙停止運營。

西北大學「梅迪爾地方新聞計畫」(Medill Local News Initiative)主任富蘭克林(Tim Franklin)日前在「田野基金會」(Field Foundation)的一場講座中表示，伊州報紙裁員人數過多，是因為該州許多新聞機構為連鎖企業所有，其中幾家公司全部或部分由私募基金或對沖基金控制。

梅迪爾報告指出，伊州有五個郡為「新聞沙漠」，包括Clay、Edwards、Jasper、White、Alexander。新聞沙漠是指沒有任何本地新聞來源的地區。此外，伊州還有40個郡目前僅有一個新聞來源。

根據梅迪爾的報告，全美新聞沙漠郡縣的數量，從2023年的204個增加到今年的208個。只有一個新聞來源的郡縣則增至1563個。這意味著將近5500萬人只能有限獲得或無法獲得當地新聞。

儘管報業前途黯淡，但伊州於5月通過立法，規定在五年內向當地新聞機構提供2500萬元的稅收抵免。伊州和紐約州是唯一通過稅收抵免幫助地方新聞機構的州。

富蘭克林表示，這項立法帶來稅收減免，可以讓一些地方新聞機構有時間摸索新的模式。

富蘭克林說，芝加哥已經成為地方新聞創新的孵化器，他特別提到了Block Club Chicago，這是一家提供超地區新聞的純數位媒體。富蘭克林認為這家非營利機構「創造了一個多元化的商業模式，包括讀者收入、廣告/贊助、慈善事業、活動與商品」。

其他涵蓋特定社區或主題的刊物包括專門報導芝加哥非裔的「The TRiiBE」、主要涵蓋南郊和西郊的「Harvey World Herald」以及「Cicero Independiente」。

根據梅迪爾的資料，全美增加了81家獨立數位新聞網站，是近年來增幅最大的一年。其中包括30家從印刷轉換為數位的報紙，此外，近90%的線上出版物位於都會區。

伊州 伊利諾州 西北大學

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