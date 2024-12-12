7天被偷17車 芝華人區竊車頻傳 監視器曝光

路邊監視攝影機拍下竊賊(白色服裝者)的偷車過程。(YouTube截圖)

芝加哥 警局表示，在華人 聚居的橋港區(Bridgeport)及華埠 所在的阿莫廣場(Amore Square)區，從12月1日到7日短短一周內，已有多達17輛汽車被偷。警方正在檢視路邊的監視器錄影，調查這些竊案是集團或連續個人的犯案。

其中一輛雪佛蘭車Camaro，是停在橋港區五月街(May Street)遭竊，該車後由警方尋回但其駕駛座邊的窗戶被拆下丟在路上。受害車主說，車上各種昂貴的零件都不見了，包括輪胎、卡鉗被拿走了，中控台下面也有多處損壞。

路邊監視器拍下了這起竊賊偷車經過，根據CBS芝加哥新聞頻道取得的影片顯示，12月3日凌晨2時48分左右，跟Camaro並排停車的另一輛車跳下一名竊賊，該嫌犯打破Camaro車窗，然後將其開走。

警方之後於Brighton Park區的第48街夾洛克維爾街 (Rockwell)找到該失竊車。車主表示，警方告訴車主，竊賊駕駛其車輛時燒壞後輪胎，所以車子才換上舊輪胎。

該案發生幾小時前，同樣在五月街有另一輛白色 Jeep Cherokee，被小偷打破車窗後跳進後座開走。這兩輛車是橋港區和阿莫廣場區範圍內，於12月1日至7日被偷走的17部車中的兩輛被盜 17 輛車中的兩輛。

11區區長李惠華建議，大家必須提高警覺，一旦聽到汽車警鈴響起，盡快察看街道上是否有異狀，如看到有可疑人事物，務必撥打 911報警。李惠華說，警方告知她這些並非個別的盜竊案件，很可能是團夥作案。

芝加哥警局紀錄指出其他 11 起盜車案件的日期、地點：

─阿莫廣場：1日凌晨2時10分在西24街600號；1日凌晨5時46分在西29街400號；2日中午12:00前在南Wells街3100號。

─橋港區：1日上午7時30分在南Lyman街3000號；2 日下午 4 時至3日凌晨3時間在南五月街3100號；2日晚9時至3日凌晨3時點間的南Loomis街2900號；4日晚9時30分在 亞珠街2800號附近；5日下午6時至6日上午10時間在南Emerald大道2900號；6日下午1時30分至7日早上7時40分間在南五月街3100號；6日下午4時至7日上午8日晚7時間在南五月街3400號；6日晚 10時至7日下午4時45分間在西32街1000號。