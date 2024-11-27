密州點燈遊行 霹靂舞獅大受歡迎

霹靂舞獅十分受到歡迎。(主辦方提供)

密西根的諾斯維爾(Northville)市日前舉行節慶點燈遊行(Holiday Lighted Parade)，63支遊行隊伍參與了這場熱鬧活動，其中密西根舞獅隊裝飾霓虹燈的霹靂舞獅，十分吸睛，霹靂舞獅尤其受到小朋友喜愛，他們看著舞獅既好奇又驚喜，許多觀眾對著舞獅隊的團員們豎起大拇指，或鼓掌喝彩，氣氛熱烈。

團長賀婉青表示，舞獅隊特地設計了一幅海報，畫上舞獅拉動雪橇的圖案，上面有台灣及國旗，象徵聖誕老公公從台灣一路飛馳到密西根諾斯維爾，把喜悅、健康與快樂帶給每一位觀眾，同時也讓大家看見台灣。

為了晚間的燈光遊行，舞獅隊的媽媽群力趕製，縫製霓虹燈管在兩隻舞獅上，打造出炫麗耀人的「霹靂舞獅」。並將前導的皮卡車打造成巨大的舞獅造型，車上裝滿閃亮的聖誕燈飾，還飾有「密西根舞獅隊」及「台灣律動之聲 (Taiwan Roaring Rhythms)」的圖騰與字樣。

隊長翁美津在花車上鳴擊大鼓，隊友打鈸敲鑼，擔任前導的舞獅大使林子凡、陳潔琳、鄭琬璇、陳宜蓁沿路和民眾問好、介紹來自臺灣的舞獅，並派發糖果及貼紙給圍觀的民眾。