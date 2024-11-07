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雲門訪密州安娜堡 演出吸引爆滿觀眾

密西根州訊
歡迎晚宴嘉賓。(主辦方提供)
歡迎晚宴嘉賓。(主辦方提供)

台灣雲門舞集日前在密西根州的安娜堡舉行為期七天的訪問，安城也是雲門在美國、加拿大九大城市13場巡演的首站。

雲門此次在密州的公演，由密西根大學音樂協會(University Musical Society)主辦，連續兩天在密西根大學的Power Center表演，吸引爆滿觀眾出席。雲門這次演出的舞碼為藝術總監鄭宗龍的力作「十三聲」，主要表達他兒時所經驗台北萬華街頭的活力與多元。

演出結束時，獲得滿堂喝彩，同時也受到密大音樂協會的大力讚揚。

密西根人文協會會長楊逸鴻表示，密西根人文協會不僅在演出前積極推動票務，還為雲門舞集團員接風聚餐。此外，在第一場公演後舉辦了招待會，在地政學僑界代表都出席了活動。

芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰、芝加哥華僑文教服務中心主任蔡季穎、紐約文化中心主任張惠君主等，都到場參觀演出。密西根大學校長小野三太(Dr Santa Ono)及夫人Wendy Yip、東密西根大學校長史密斯博士 (Dr James Smith)及夫人 Dr Connie Ruhl-Smith、密大音樂協會總裁Matthew Van Bensien及協會節目及製作副總裁Mark Jacobson、UMS營銷及傳播副總裁Sara Billmann、密州州參議員Sue Shink、密州州參議員張理(Stephanie Chang)、密州眾議員Jennifer Conlin及Ranjeev Puri等，也都到場共襄盛舉。

雲門舞集團員在密西根大學的音樂戲劇舞蹈學院推出大師舞蹈班(Master class)，又在Ypsilanti市舉行了示範教學，迴響熱烈。

雲門示範演出情形。(主辦方提供)
雲門示範演出情形。(主辦方提供)
歡迎晚宴嘉賓。(主辦方提供)
歡迎晚宴嘉賓。(主辦方提供)
安娜堡密大校長小野三太夫婦(右一、右二)及密西根人文協會會長楊逸鴻(左)。( )
安娜堡密大校長小野三太夫婦(右一、右二)及密西根人文協會會長楊逸鴻(左)。( )
觀賞演出嘉賓。(主辦方提供)
觀賞演出嘉賓。(主辦方提供)

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