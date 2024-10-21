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農業法到期未更新 伊州保護性農業受衝擊

記者陳曼玲／綜合報導
伊州耕地為全美第四大規模。(伊州農業局臉書)
伊州耕地為全美第四大規模。(伊州農業局臉書)

美國農業法案(Farm Bill)自2018年立法以來已滿五年，需要更新，但國會尚未通過更新版本，使得伊利諾州農民的保護性耕作因缺乏資金面臨挑戰。

國會眾院農業委員會(House Agricultural Committee Communication)主席葛爾迪(Ben Goldey)說，眾院在10月將致力通過一項農業法案。

農業法案主要制訂保護性農業、食品政策、貿易、研究等規範，但去年國會將2018年制訂的法案延長一年，已在9月底到期。專家表示，國會議員因總統大選而無法集中精力制訂另一個五年法案，可能再次延長2018年的法案。

伊州的大豆與玉米產量占全美第一、二，提供約200萬個工作機會，帶來4620億元的經濟效益。但2019年到2023年間，消費者食品價格上漲25%，並且持續上漲，使農民的勞動力、設備到肥料的支出也在增加。

伊利諾州農場局主席鄧肯(Brian Duncan)說，在農業版法案沒有更新的情況下，誰願意以2018年的收入為基礎來工作呢？

伊州大學香檳分校的農業政策專家柯普斯(Jonathan Coppess)說，如果農業法案不更新，可能造成保護性農業項目停頓。2018年，農業法案給保護性農業的資金有限。雖然2022年「通貨膨脹削減法」(Inflation Reduction Act)在五年內分配約200億元給這些項目，但仍因通貨膨脹造成資金不足。

伊州是全美第四大耕地，但從2018年到2022年，在36個州中獲得的保護資金相對較少。根據伊州代表團成員參議員達克沃斯(Tammy Duckworth)和德賓(Dick Durbin)等人估算，伊州僅有4%的2200萬畝耕地採取保護措施，他們主張這是因為對伊州的種植方式、天氣和地形的評量標準有偏差，因此敦促美國農業部分配給伊州的保護資金應比現在提高兩至三倍。

伊利諾大學教授柯普斯(Coppess)表示擔心，如果農民申請資金不斷被拒絕，很多人就失去採用保護性農業措施的動力，進而使申請人數減少而導致資金減少，造成惡性循環，扼殺當前對環保農業的熱情，最終受虧損的將是一般民眾。

柯普斯說保護農業是付錢給農民做對民眾有利的事。他建議與其年復一年的延長，不如將當前的農業法案延長兩年，使國會有時間進行談判達成共識。

保護性農業(Conservation Farming)可提高農業可持續性、保持土壤健康、減少環境汙染。透過耕作與管理技術來保護自然、提高農作物產量。

伊州 眾院 伊利諾州

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