個人界限與女性健康講座 8/21麥金利公園圖書館登場

「分享個人界線與女性健康」講座，8月21日在麥金利公園圖書館舉行。(主辦方提供)

由Kan Win與華埠 更好團結聯盟合作舉辦的「芝加哥 唐人街女人的故事圈系列」，將於8月21日下午5時30分到7時30分，在麥金利公園圖書館 會議室(1915 W 35th Street, Chicago, IL 60609)舉行最新免費講座，主題為「分享個人界線與女性健康。」

當天的主題是個人界限與女性健康。人生下來，就一直與他人建立關係，無論是與家人、同學、同事、朋友、婚姻等。但是否有這樣的經驗：妳的界限被僭越，可能是身體、情感、精神、物質等層面。甚至妳的界限也常因他人或社會強加的價值觀而被犧牲？尤其是女性，如果將自己放在第一位，就會經常被指責為自私。

21日的活動鼓勵參與者分享她們的經驗而經常被忽視的界限問題。主題包括：妳的界限是什麼？在家庭與工作中的特定界限？為什麼對妳很重要？妳在建立起這些界限的過程？保護妳的界限？如果沒有被尊重，妳會怎麼做？身為女性，妳是否發現在什麼情況下個人界限的確立變得很困難？

活動中還邀請了音樂家Jessica Liao現場彈唱，用音樂創造的方式帶領參與者尋找屬於自己的個人價值並設定自己的界限。該活動只限女性參與，全程用中文講解。