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希林聖安東尼社區中心 組團遊密州、印州

【芝加哥訊】
希林聖安東尼社區中心日前組團前往密西根州圓形穀倉酒莊及葡萄園。(希林提供)
希林聖安東尼社區中心日前組團前往密西根州圓形穀倉酒莊及葡萄園。(希林提供)

希林聖安東尼社區中心日前組團前往密西根州圓形穀倉酒莊及葡萄園(Round Barn Winery)參觀旅遊，之後轉往印第安納州密西根城參觀老燈塔博物館(Old Lighthouse Museum)，再到附近的燈塔廣場暢貨中心購物，讓團友度過充實開心的一天。

圓形穀倉酒莊及葡萄園被「今日美國」評為十個最佳現場音樂酒莊/葡萄園之一，團友們抵達後兵分多路，有的去試酒，有的走進禮品店買酒，有的則漫步葡萄園近看尚未完成熟透但仍果實纍纍的葡萄。

離開圓形穀倉酒莊，團友們前往「宋氏亞洲菜」餐館，享用豐富中式午餐。午餐後，大家一起往印州密西根城的老燈塔博物館參觀，短暫停留及打卡後，隨即驅車轉往燈塔暢貨中心購物。

大家開心買到下午5時，興高采烈地滿載而歸返回芝城

希林聖安東尼社區中心位於橋港區2825 S. Wallace Street，是希林協會轄下一個多功能中心，歡迎社區人士到訪。希林將在9月14日舉行籌款會。希林協會成立於1989年，是一家非營利 501(c)(3) 組織，致力於為大芝加哥地區和郊區提供全面的社會服務，滿足服務不足的家庭的需求。希林協會在為長者提供友善的日託中心、經過認證的家庭服務護理人員、兒童創新計畫以及為所有人提供跨文化社區活動和其他活動方面，擁有20多年的經驗。

希林協會在芝加哥、西北郊和西南郊共有七個服務中心。作為一個非營利社會服務機構，希林服務主要項目包括：移民和難民服務、福利申請、住房援助、糧食券、長者餐、醫療援助、醫保申請、水電費申請、免費公車卡申請、就業協助、上門服務、長者日託、情緒支援、免費防疫注射、解釋法定權利等。

希林聖安東尼社區中心日前組團前往旅遊，途中參訪印州老燈塔博物館。(希林提供)
希林聖安東尼社區中心日前組團前往旅遊，途中參訪印州老燈塔博物館。(希林提供)

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