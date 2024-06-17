全美仇恨犯罪 伊州成長幅度居冠 激增125％

伊利諾州仇恨犯罪案件在疫情期間大幅增長，圖為芝城華埠商店貼出「反仇亞」海報。(本報檔案照片)

一項新的研究表明，2021至2022年期間，許多州的仇恨犯罪 急劇增加，而全美平均仇恨犯罪案件更增加了一倍。不過，喬治亞州的仇恨犯罪有所減少，中西部的伊利諾州 則以125%的增幅，高居全國之冠。

人身傷害律師事務所Gruber Law Offices檢查了自願提交給聯邦調查局事件報告系統和摘要報告系統(National Incident-Based Reporting System and Summary Reporting System)的數據，藉此確定每個州仇恨犯罪數量的同比變化。

伊利諾州仇恨犯罪數量居全美之首。排名顯示，該州的仇恨犯罪增加了125%，從2021年的149起增加到2022年的319起。

研究指出，全美仇恨犯罪通報成長最多的前十州，依序為伊州、德拉瓦州(成長78%)、維吉尼亞州(成長50%)、馬里蘭州(成長44%)、新澤西州(成長41%)、懷俄明州(成長28%)、密西西比州(成長27%)、印第安納州(成長26%)、康乃狄克州與阿肯色州並列(成長21%)、紐約州(成長19%)。

阿拉斯加州的仇恨犯罪下降幅度最大，達75%。2021年，該州報告了20起仇恨犯罪，2022年降到5起。北達科他州的仇恨犯罪減少幅度第二大，從37起減少到17起，降幅54%；路易斯安納州排名第三，減少了48%，從124起減少到65起。

喬州 與田納西州、蒙大拿州和夏威夷州並列仇恨犯罪下降幅度最大的州排名第九位。研究顯示，這四個州的此類案例數量下降了22%，其中喬州從2021年的242件減少到2022年的188件。

律師David Gruber表示，全美的仇恨犯罪數字每年基本保持不變。

Gruber在一份新聞稿中說，挑戰仇恨犯罪的最佳方法是採取多方面的方法，讓社會各個領域都參與其中。「教育是解決仇恨犯罪的第一步，讓個人了解仇恨犯罪的定義以及如何舉報仇恨犯罪的意識，將有助於確保以適當的方式處理所有仇恨犯罪。」

2021年全美仇恨犯罪統計數據是根據當年全國1萬8921個參與執法機構中的1萬5131個所提供的數據。2022年仇恨犯罪統計數據是根據當年1萬8888個參與執法機構中的1萬4660個所收到的數據。

聯邦調查局統一犯罪報告計畫(FBI Uniform Crime Reporting Program)將仇恨犯罪定義為犯罪行為，其全部或部分動機是犯罪者對種族、宗教、殘疾、性取向、民族、性別或性別認同的偏見。