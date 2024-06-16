芝加哥佛光山人間佛教系列講座 談『你我他 一半一半的世界』

芝加哥華僑文教中心主任 蔡季穎歡迎大家常來中心參加講座

6月8日芝加哥 佛光山與芝加哥協會秉持開山祖師星雲大師 走出去的理念，假芝加哥華僑文教中心舉辦人間佛教系列講座，近80人中英人士聆聽國際佛光會檀講師趙辜懷箴女士主講『都是為了他』生活講座。深思、動人的故事帶大家認識佛法真義的智慧，印證生命的價值。

芝加哥佛光人演唱人間音緣【點燈】【 十修歌】揭開講座序幕。芝加哥協會會長王克英致歡迎詞。趙辜懷箴檀講師從『佛說的、人要的、淨化的、善美的』的人間佛教談起，而『都是為了他』，是為了誰呢？人與人的相處，除了包容與鼓勵，心態也很重要。 佛法講因果，一切法的形成皆離不開因緣果報，而因果法則亦正是一切科學驗證的基礎。講師拋出一個很深的問題：一家人都是強盜，但其中有位是警察，請問誰是叛徒呢？緣起性空，諸法因緣生，諸法因緣滅，人生事，要以智慧判斷，才有美麗的人生。

我們認識自己嗎？生老病死，是人生的過程，在過程中，我們成長智慧。世界上，好的一半，壞的一半。一般人只能接受好的，排斥壞的，所以成就只能一半；唯有好的能接受，壞的能包容，才能擁有全面的人生。我們不要害怕苦，星雲大師說：苦是力量！苦能使自己成長茁壯！忍耐酸澀後，才會有甜美果實，就如人生般，它是有階段性的。

夫妻，親子間，行【三好】說好話，做好事，存好心，是相處之道。每個人都是佛，都有智慧；給人機會，給人愛與信任，共同成長。但是我們經常只看到過錯，沒有看好的地方；布施是愛、持戒是教、忍辱是捨、精進是成就、禪定是祝福、智慧是圓滿。心中有彼此，世界就更美麗了。『都是為了他』，好的壞的，都要心甘情願，【心經】裡的【觀自在】，就是提醒學佛的我們，要自我觀照，是對自己，不是對別人，並學習無相布施。

芝加哥協會督導黃于紋在改變對孩子的嚴厲要求後，母子關係就融洽了。協會理事馮錦秀對於住在養老院 的年邁母親，深感心疼，如今照顧母親，無怨無悔，回報母親的恩澤，心甘情願。第三分會會員林泓維表示，愛要輕如鴻毛，若母親給愛太多，會造成子女的壓力。英文分會Trudie Kanter師姐經常自我提醒，對孩子的教育，要以讚美和鼓勵代替嚴苛的要求。佛光之友王維綱表示，主講者將佛法的中道思想，以生活實例帶給大眾，期待下次更精彩的講座。

陪伴母親來美旅遊探親的陳和永師兄表示，聽完演講後，猶如醍醐灌頂，而反問自己：都是為了他？我了解自己嗎？ 對身邊的人，我們常常不經意的以尖酸、嚴厲去要求、對待；其實這是投射了自我的內心，如果我們能夠時刻提醒自己要甘願做、歡喜受、包容對方的不完美，才能釋放自己，