芝加哥佛光山 慶佛誕 報母恩

兄弟倆為母親插一瓶花 獻上感恩與祝福

5月12日芝加哥 佛光山盛大舉辦「慶佛誕報母恩」系列活動。當天艷陽高照，駐芝加哥台北經濟文化辦事處舒俞敬組長、僑教中心副主任陳怡珍、國際佛光會芝加哥協會顧問汪良峰等嘉賓蒞臨現場。

報母恩儀式在林泓維和鄧美盈的歌聲中掀開序幕，大眾在短片與回顧母親的養育之恩當下，以恭敬、感恩心奉茶獻給母親。芝加哥佛光管弦樂團現場演奏《母親，您真偉大》，樂聲悠揚，溫馨感人！溫馨感動的氣氛縈繞著殿堂，讓家人的手握得更緊。佛光小菩薩及青年團在歌聲中獻花給媽媽、女士們，祝福母親節 快樂。

悉達多太子裝扮秀的小菩薩們，一步步踩在蓮花上，走向浴佛池，童趣盎然的向大眾告示：「我們是悉達多太子」。獲得大眾熱烈掌聲，現場歡欣氣氛。接著，佛光人以虔誠恭敬心獻上殊勝的十供養。

浴佛法會上，大眾專注聆聽佛光山開山祖師星雲大師 的《佛誕祈願文》。住持永瀚法師以「我是佛」，鼓勵大家學習佛陀慈悲無我的精神；芝加哥辦事處組長舒俞敬勉勵大家一起實踐佛陀犧牲奉獻、愛眾生的精神。芝加哥協會汪良峰顧問感謝義工菩薩們圓滿一場盛會，佛光山是個大家庭，希望大家常回來充電加油；協會會長王克英感謝佛光人服務大眾的熱情，弘揚人間佛教的精神。

芝加哥佛光管弦樂團演奏《佛光山之歌》、《偉大的佛陀》。人間音緣合唱團演唱〈點燈〉、〈我願〉。住持永瀚法師帶領法師及手持無盡燈供養三寶的金剛們，一同讚頌〈最上三寶〉，期許眾生吉祥平安！隨後，與會者依序虔誠浴佛。住持永瀚法師致贈星雲大師《我不是「呷教」的和尚》一書，及應景的素粽與貴賓們結緣。

協會理事孫偉銘表示星雲大師作詞的《點燈》和《我願》，要學習大師的發願。第三分會會長杜堡惜感受到裝扮悉達多太子的小菩薩散花遍灑人間的感動。香燈組組長郭麗雲六歲的長孫Lucas Chan 參加裝扮悉達多太子的表演，頗有大將之風，更毫不怯場的唸出「我是佛」，贏得熱烈的掌聲。英文分會Irene Logis師姐表示身為義工，做中學非常快樂充實。青年分團成員十餘人，大學考試甫結束，就趕回加入義工行列，展現了佛法的信仰與傳承。每位義工都發揮菩薩精神，體證『佛教靠我』的重責大任。