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明州參議會 再次通過友台決議案 深化經貿夥伴關係

記者陳曼玲／明尼蘇達州報導
駐芝台北經文處類延峰與到場支持決議案通過的台灣鄉親。(記者陳曼玲／攝影)
駐芝台北經文處類延峰與到場支持決議案通過的台灣鄉親。(記者陳曼玲／攝影)

明尼蘇達州州參議會日前通過友台決議案，藉此重申將加強與深化明州與台灣姊妹關係的承諾，20多位台灣鄉親到場觀禮支持。

從1984年開始，明州與台灣已建立姊妹州關係，多年來加強雙邊的經貿、教育與文化交流等。2021年，台灣為明州在亞洲的第五大出口市場，該州向台灣出口了價值5.26億元的商品。

這次參議會通過的友台決議，內容包括支持台灣關係法，支持明州企業將台灣稱為台灣，支持明州企業與台灣建立更緊密的經貿夥伴關係，支持台灣爭取與美國簽署雙邊貿易協定，以避免雙重徵稅協定和印度太平洋經濟繁榮框架的努力，支持台灣參與影響台灣人民健康、安全和福祉的國際組織，並支持台灣在國際社會中做出更多貢獻的願望。

駐芝台北經文處處長類延峰(前左)與明州州參議會「友台連線」共同主席賴瑞克(前右)...
駐芝台北經文處處長類延峰(前左)與明州州參議會「友台連線」共同主席賴瑞克(前右)。(記者陳曼玲／攝影)
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這項決議由州參議會「台灣連線」共同主席賴瑞克(Jason Rarick)去年提出並首次通過，今年友台決議再次獲得支持。賴瑞克自2019年開始擔任州參議員已連任三屆。他接受記者訪問時說，他服務人民的熱誠來自他想要回饋社群的心志。賴瑞克兩年前曾造訪台灣，希望繼續推動明州與台灣的貿易往來與成長，並支持台灣是繼續保有獨立主權的國家。

現場的州參議會工作人員強森(Karen Johnson)表示，她高中時接觸到來自台灣的學生，讓她對台灣人民的親切有美好的印象，因此樂見此次的決議通過。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰表示，明州是中西部第一個在台灣成立駐台辦事處的州，台灣農訪團過去保持兩年一次訪問明州。2022年雙方已經簽署合作備忘錄，未來會逐漸拓展台美中文教育夥伴與更多經貿合作關係。

明州參議院通過重申明州與台灣姊妹關係的決議案，全場起立鼓掌。(記者陳曼玲／攝影)
明州參議院通過重申明州與台灣姊妹關係的決議案，全場起立鼓掌。(記者陳曼玲／攝影)

明州 台灣關係法 明尼蘇達州

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