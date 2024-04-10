美中海外青年文化大使協會新生培訓 接受報名

FASCA芝城去年培訓結業情形。(僑教中心提供)

2024年僑務委員會「海外青年文化大使協會(FASCA)新生培訓」即日起開放報名。美中地區名額70位，額滿為止，歡迎家長鼓勵青少年踴躍報名參加。

美中地區FASCA培訓活動將在8月16日至18日，在芝加哥 華僑文教服務中心舉辦。活動透過新生培訓、分會年度培力及Senior FASCA養成三階段，深化領導、文化、服務及傳承四大核心價值，培育未來青年領袖，並強化與台灣文化的連結。

芝加哥華僑文教服務中心主任蔡季穎表示，今年活動將由美國慧智文教基金會承辦，由來自台灣及美加各地教授及專業講師，提供充滿挑戰性和文化意義的課程。研習培訓為期三日，內容包括台灣文化體驗及實作、團隊建立及領袖培育、FASCA行動力培訓等課程。

FASCA讓孩子在精進實力的同時，也可拓展人際關係、結交更多相同背景的夥伴，增進自我認同感。

完成培訓後，學員有機會參與芝加哥或密西根州當地FASCA組織的年度培育計畫，透過社區各項活動的服務與學習，成為具有文化涵養與領導能力的青年領袖。此外，透過各地的組織培力、當地服務和文化活動，將為青少年提供持續不斷的自我學習機會。

北美地區學員如服務時間累積超過100小時，將由相關單位協助申請「美國總統志工服務獎」，為升學 之路增添優勢。

歡迎14歲以上的僑民青少年加入，詳情及報名請到官網：https://sites.google.com/site/fascachicago/。

報名方式及注意事項：凡錄取者需參加所有培訓課程及活動均需參加。通知錄取後，請於七天內郵寄費用(報名費100元，製作Hoodie費35元)至僑教中心，僑教中心收到後經確認始完成錄取。支票 抬頭：CC of TECO in Chicago。

如有疑問，可電洽僑教中心宋小姐(630)323-2440轉分機5016，或電郵[email protected]。