芝加哥佛光青年領袖培訓營 集體創作 教學相長

輔導法師及青年們集體創作，充滿創意地製作了寺院薑餅屋。

芝加哥 佛光青年分團於12月29日舉辦了令人振奮的「佛光青年領袖培訓營」，匯聚了佛光青年幹部和新進會員。這場全天的領袖培訓班為青年們提供了學習青年分團歷史與緣起的機會，涵蓋了釋迦 摩尼佛傳、領導者品格培養、佛學考試的準備、佛光學與活動設計、六度波羅蜜、人間音緣歌曲的演唱、舞蹈和表演等多方面內容。這場精彩的活動既是一次不懈的精進，也是互相教學的豐富收穫！

芝加哥佛光山監寺有恆法師在探討「領導特質」的演講中，以一個拍手遊戲拉開序幕，在遊戲中，每位參與者都發掘了自身的領導潛能，特別是對是否有勇氣主動接管並改變拍手節奏有了更深的體會。法師生動演繹了星雲大師 所具備的四項特質：敏銳的洞察力、強烈的說服力、堅毅的執行力和巨大的擴散力。最後，法師強調了星雲大師提倡的「制度領導」與「集體創造」的精神，呼籲傳承慈悲、歡喜和平等心的價值觀，建立良好因緣，成為他人的典範。

「佛光學－如何組織活動」課程由芝加哥佛光協會的周邁平督導教授主持。他與青年們分享了如何在活動中充分運用對佛教的熱愛和創意。詳細解說了活動策劃及特殊募款活動，讓青年們深刻體會到如何有趣地舉辦弘法活動的重要性。Isabella Feng分享道：透過周督導的課程，我們不僅發現了有趣的活動策劃方法，更學習到如何有效地組織管理。周督導以簡潔清晰的PPT輔助授課，不僅生動有趣，也更易於理解。這使得我們在日常生活中更能將佛法的教義與六度波羅蜜融入實踐。

此外，副團長Karen Wang和秘書Bea Haverkos主持的「青年團緣起及歷史」課程，深入探討了組織的根源和發展軌跡。課程不僅涵蓋了佛光會和青年團的核心目標、組織架構，還回顧了芝加哥青年分團四年來所取得的成就和活動。青年們以芝加哥佛光道場為原型，充滿創意地製作了寺院薑餅屋，更完美呈現了大師特別為芝加哥建寺時所題字的「示教利喜」匾額。輔導法師及青年們集體創作，以豐富的想象力和工程設計能力，克服製作薑餅屋的困難，融合東西方文化。

「佛學會考復習」由青年讀書會帶領人David Wang負責授課，以星雲大師的《佛法真義》一書和雲水禪卡通視頻為教材。課程首先是對佛法真義的四個單元進行溫習和總結，分別是：「給的意義」、「我在眾中」、「消災障」、「修行佛道」。最後則是觀看YouTube雲水禪頻道的十個卡通視頻。

最後一個課程由協會副會長郭雲帶領，充滿歡樂的佛曲，郭雲老師教授了三首歌曲：「十修歌」、「朝山」及「攜手向前」。「十修歌」教導佛教徒如何在日常生活中修行十種行為。歌詞提及不同環境下的修行，強調了處處皆可成為修行道場的精神。「朝山」描述了信徒到遙遠地方朝拜的行為亦是一種修行。在這次唱歌和舞蹈的學習過程中，所有參與培訓的青年學員都歡欣鼓舞。領袖培訓營在歡喜的氛圍中圓滿結束！【人間社記者 郭雲供稿、陳琳娜攝影】