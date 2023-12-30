「霸王龍蘇」持有者過世 子女爭產打官司

由芝加哥的菲爾德博物館(Field Museum)收藏的「霸王龍蘇」身長 40 多呎，臀部高 13呎，號稱目前發現最大、最完整的恐龍標本。(富地博物館臉書)

由芝加哥富地博物館 (Field Museum)收藏的「霸王龍蘇」(Sue the T-rex)巨型恐龍 骨骼，經過所有權官司纏訟數年，最後擁有此遺骸的地主威廉姆斯夫婦(Maurice and Darlene Williams)將其賣出時獲利760萬元，但這筆財富卻在這對夫婦死後留給兒女後，引發遺產歸屬的官司。

「霸王龍蘇」身長40多呎，臀部高13呎，號稱目前發現最大、最完整的恐龍標本。1990年，由美國化石探索者蘇‧漢德克森(Sue Hendrickson)在南科達克州(South Dakota)的夏安河保留地(Cheyenne River Reservation)發現，並以她命名為「霸王龍蘇」。由於發現的該地為保留地，不久就引發歸屬權的官司：是出力挖掘的黑山學院(Black Hills Institute)、威廉姆斯所屬的蘇斯族(Sioux)，還是地主威廉姆斯應該擁有。

1996年，法院判決霸王龍蘇的歸屬權為威廉姆斯夫婦；1997年，富地博物館在拍賣會上以760萬元買下所有權。

因「霸王龍蘇」獲得鉅額財富的威廉姆斯先生在2011年去世，遺孀達琳在2020年12月過世，根據KELO電視台報導，這對夫婦有四個孩子，其中的三個兄弟姐妹卻為母親遺產打起了官司。

根據南達科他州 林肯郡的紀錄，爭執的焦點在於達琳有兩份遺囑。第一份遺囑簽署於2017年，包括她所有的子女和孫子輩，並以女兒桑德拉(Sandra Williams Luther)為執行遺囑的負責人。

但達琳去世前不到三周卻更改了遺囑，在 2020年11月25日的第二份遺囑中，指定桑德拉是唯一繼承人和遺囑執行者。該文件引用達琳曾說，她與子女長期意見不合，希望去世後，子女們能歸回平靜，重新和好成為一家人。

達琳的另一個女儿施瓦茨(Jacqueline Schwart)則質疑第二份遺囑是否合法。她說，當時母親病危住在安養病房，由於新冠疫情時醫院的限制，母親在沒有見證人在場的情況下簽署這份文件。

施瓦茨還對母親去世前兩周出售她位在南科達他州的斯皮爾菲斯(Spearfish)的住宅提出質疑。根據法庭記錄顯示，這棟房屋出售了22.5 萬元，收益全歸給達琳的兒子卡森(Carson Williams)所有。