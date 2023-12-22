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伊州機車騎士車禍死亡 6成未戴安全帽

記者陳曼玲／綜合報導
在伊州並未強制機托車騎士戴安全帽。(pexels)
在伊州並未強制機托車騎士戴安全帽。(pexels)

根據公路和汽車安全倡導組織(Advocates for Highway and Auto Safety)對全美各州是否制訂某些交通安全法規來進行評分，伊利諾州的交通安全指數在全美排名中等，獲得好評的部分為制訂了全面的分心駕駛(distracted-driving)的法律，與自動測速的執法。但需要加強的部分有要求機車騎士戴安全帽、以及制訂兒童乘車安全規則和青少年駕駛的法規。

根據伊州交通部的資料，2022年，伊州有1200多人死於交通事故。2019年，死亡人數為1010人。研究公共政策和交通的德堡大學(DePaul University)教授施維特曼(Joseph Schwieterman)說，這份報告顯示出制訂道路安全的法律需要跟上腳步，才能解決日益嚴重的行車安全問題。

該組織主席雀斯(Cathy Chase)說，這項報告確定有16項交通安全的法律，可以有效減少交通事故和傷亡，伊州已經頒佈了其中的8項。例如，伊州規定前後排乘客都要繫安全帶，並且限制開車時使用手機。

然而，全美僅有三個州不要求機車騎士戴安全帽，伊州是其中一個。

摩托車手協會(Skilled Motorcyclist Association-Responsible, Trained and Educated Riders)主席彼德森(Dan Petterson)說，戴安全帽可以減少傷亡。

根據美國國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，簡稱NHTSA)的數據顯示，2021年伊州有174名機車騎士死於車禍，其中60%的人沒有戴安全帽。在沒有戴頭盔要求的州，未戴頭盔的機車騎士死於車禍的人數超過其他有這項法律規定的州將近十倍。

而伊州也不要求12歲以下的兒童坐在汽車後座。

另外，該報告還建議伊州加強駕照分級計畫：其中初學駕駛的青少年需年滿16歲才能獲得學習駕照，伊州目前的規定是15歲；青少年駕駛人獲得駕照前至少要經過70小時的監督駕駛，伊州目前要求50小時；青少年夜間駕駛的宵禁時間8時。伊州目前宵禁時間為周日至周四晚上 10時 ，周五和周六晚上 11 時。

該組織調查，由於制訂速限和要求裝置安全氣囊等法規，美國死於車禍的在過去三十年呈現持續下降。但根據美國交通廳的數據，過去十年來，車禍死亡的人數下降速度減緩，自2020年以來，車禍死亡人數激增。

伊州 駕照 宵禁

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