芝公校畢業生 4年拿到大學學位僅3成

芝加哥公立高中的畢業生進入大學後，僅三成在四年內拿到大學學位。(pexels)

芝加哥 公立高中(CPS)的畢業生，多數無法在六年之內完成大學學業，「四年畢業」的說法是一個普遍謬誤。 芝加哥大學(University of Chicago)的研究顯示，在授予學士學位的大學中，僅有30％的CPS學生在四年內獲得學位，六年畢業率則是51%。對公校學生來說，無法按時從大學畢業，甚至無法畢業，在四年制學程中並不少見。

布爾戈斯(Nidalis Burgos)是第一代低收入 移民，她為了省錢搭公車上學，單趟就要耗費1小時20分鐘，但是兩年後她被芝加哥羅耀拉大學(Loyola University Chicago)退學了。

研究顯示，2014年的CPS學生中，只有不到三分之一能在四年內畢業。全國的四年畢業率則是47%，但是有90%的學生都預期自己應該在四年內完成大學學業。

該研究作者長岡(Jenny Nagaoka)表示，對許多學生來說，將學士學位授予機構稱為「四年制大學」是「用詞不當」。

卡帕翠(Tanvi Kapatral)在高中時是優秀學生，但在伊利諾大學(University of Illinois)就讀大一時即面臨挑戰。她被要求留校察看，後來被要求離開。她去羅斯福大學(Roosevelt University)修課，最終有機會回到伊利諾大學，獲得心理學學位，比最初計劃的畢業時間晚了一學期。卡帕翠對這段經歷感到修恥，也很沮喪自己浪費了時間與學費。

當學生無法在預期的時間畢業，會面臨各種壓力，如：額外的學費、延遲進入勞動力市場，甚至造成心理上的創傷。

儘管一些其他因素也會影響畢業時間，如較高的考試成績和GPA，但四年完成學業的比率，仍低於六年畢業的人，有15%到25%的差距。例如在ACT上獲得24分以上的學生，比成績低的學生更有可能獲得學士學位，但這些學生的六年畢業率仍比四年畢業率多了22%。

針對延遲畢業的普遍現象，長岡建議大學應該提供資源和支援。除了學術上的建議，也應提供非學費的經濟支援，例如緊急貸款 、免費教科書。

對於想要準時畢業的學生，建議在高中時，就參加大學先修課程。預先得到學分，是加快畢業時間的一大關鍵。馬里蘭大學(University of Maryland)的學生皮策勒(Daniel Pitzele)，在高中時即有預修學分，他表示自己有信心能在四年內完成學位。