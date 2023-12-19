CTA提案 擬增多公車專用道、公車優先信號

CTA提議增設更多的公車專用道。(CTA官網)

芝加哥 運輸局(CTA)與交通局(CDOT)日前推出一項提案，計畫縮短交通時間，強化穩定性，以改善服務品質。不過，一些交通宣導者質疑該計畫缺乏具體的目標和時程表。此提案將建立一個全市範圍的框架(citywide framework) ，利用基礎建設來實現更快、更可靠的公交服務，與更優質方便的公車站。

芝城 擁有美國第二大公共運輸系統，該計畫是「更好的公車街道」(Better Streets for Buses)的一部分。預定將改善17條服務路線，包括湖濱大道(DuSable Lake Shore Drive)。

該計畫內容有：增加公共運輸的信號優先權，例如公車可以改變燈號時間；增加公車專用道；建造候車亭。候車亭提供暖氣設施，照明設備，並能顯示抵達時刻。 並且將會挑選三個容易延遲的路線做特別改善。路線尚未決定。預計在2024年開始進行公共宣傳。但是從設計到實施的時程仍未決定。

計畫也包括增加行人穿越道與改善人行道，增加公車站，使公車在載客後，有更多空間重新融入交通動線，公車專用道會有更長的綠燈時間。

Better Streets Chicago創辦人盧卡斯(Kyle Lucas)贊同此一新計畫，但希望能有更多細節與確切時程。Commuters Take Action創始人哈什(Luca Harsh)則表示希望增加決策透明度，並公開大眾意見如何直接影響計畫。

該計畫的宣傳與策畫資金來自「芝加哥大都會 規畫機構」(Chicago Metropolitan Agency for Planning)的30萬美元。並且還需要額外的建設資金。

該計畫在2022年根據公眾意見制定，當時CTA正在努力解決可靠性和人員短缺問題。據CTA的數據，與2022年相比，2023年的公車乘載量增加了22%，但是遠低於疫情前的水準。

許多使用公車的民眾都遇過服務問題，也很期待看到改善方案。62歲的門多薩(William Mendoza)自1979年以來一直使用公車，他認為過去幾年公交服務變糟了。27歲的法萊蒂(Laura Faletti)每天都搭公車通勤。但是該來的公車卻常常沒有出現，讓她上班遲到，這樣的情況每周都會發生一兩次。她表示很高興知道相關單位正在努力改進。