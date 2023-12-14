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項邦珍當選芝城中華會館主席 首位來自台灣

芝加哥訊
項邦珍(左五)當選芝加哥中華會館新一屆主席。(芝中華會館提供)
項邦珍(左五)當選芝加哥中華會館新一屆主席。(芝中華會館提供)

芝加哥中華會館日前舉行2024年度主席及新職員復選。經過投票，成立100多年，向來由傳統僑社人士擔任主席的芝城中華會館，首度選出來自台灣、曾任芝加哥台美商會會長、台灣同鄉聯誼會會長的項邦珍擔任主席。

多位歷屆中華會館主席都到場觀看開票情形。經過嚴謹的點票、唱票、計票等程序，項邦珍高票當選主席，其中新一屆的職員，包括中文書記鄢抗直、西文書記陳莎莎、財政陳莉莉、核數伍鈺暉、陳偉聖。 主席以及新職員將於2024年元旦在中華會館大禮堂宣誓就職。

現任主席伍健生在開票結束後，隨即向項邦珍道賀，並期許她將在未來一年帶領中華會館發展會務，繼續為芝加哥的僑胞提供各項服務。

項邦珍在僑社活躍多年，近年會館多項大型活動她都積極參與，她也是2012年大芝加哥僑學各界新年晚會的總幹事，她感謝大家的支持。項邦珍表示，中華會館歷史悠久，成立宗旨就是團結僑胞、共謀華人福利、促進與主流社會交流、闡揚中華文化、提倡公益與慈善服務活動。未來一年，她將盡力為僑社提供各項服務、推動中文教育，爭取華人權益，項邦珍也重申將繼續支持中華民國

芝加哥 華人 中華民國

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