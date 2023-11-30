芝加哥冬季停車禁令12/1啟動 小心失血210元

芝市冬季停車禁令12月1日開始執行，民眾在路邊停放車輛時，別忘了留意路標以免觸法遭罰。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 市街道衛生清潔局(Department of Streets and Sanitation)29日提醒車主，該市的冬季夜間停車禁令從12月1日到明年4月1日施行，凡是路邊豎有「雪季 禁止過夜停車」標示的路段，無論這段期間是否下雪，每日凌晨3時到7時間均不准停車，如果違規，將至少支付150元拖車費、60元罰單。

街道衛生清潔局表示，除了上述「雪季禁停」的標示路段外，也要留意街道是否設有「掃雪禁停標示」(Snow Route)，只要當天任何時間段只要積雪超過兩吋，「掃雪禁停」路段就一律禁止停車，華埠 亞珠街即屬於「掃雪禁停」路段。

冬季停車禁令施行期間，只要違反規定，除了會收到60元的罰單外，車子還會被拖吊，車主屆時必須負擔最低150元的拖車費，而放置拖吊車輛的停車場，也要另外收取每天25元的停車費。

芝加哥市實行冬季夜間停車禁令的路段共107英里，均為交通主幹道，目的是為了不影響剷雪工作，保持交通順暢。華埠從州街(State St.)到馬丁路德街(Martin Luther King Rd.)間的舍麥路(Cermak Rd.)，還有州街到哈林街(Harlem St.)間的亞珠街(Archer Ave.)等路段，都在雪季停車禁令施行範圍。

芝市街道和清潔衛生局局長斯塔拉德(Cole Stallard)表示，這項停車禁令是基於安全考慮執行，該規定可以保持緊急車輛、公共交通和掃雪機的路線暢通，否則一旦汽車冬季停在路邊加上下雪，將阻礙剷雪車剷雪，撒鹽車也沒法道路也會撒鹽。

「我們有近50萬人搭乘公車，另有30萬人乘坐CTA 捷運，每周有近100萬人進入芝城，」斯塔拉德說，所以必須保持主要街道的通行。

這段期間，違規車輛將被拖至 10301 S. Doty Ave. 的 Pound 2 或 701 N. Sacramento Ave. 的 Pound 6。違規者還將收到最低150元的拖車費，還有一張60元的違規停車罰單，如果沒有及時到拖吊停車場拿回車子，每天還要額外支付25元停車費。他說，每天大約有 65 輛車被拖走。

詳細停車禁令的詳細地圖可到網站查詢，網址：chicagoshovels.org。一旦發現自己的車子不見時，可致電311電話或上網確認車子是否遭拖吊，網址：https://reurl.cc/ZjkgQ6。