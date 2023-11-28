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40屆芝加哥新年晚會 明年2月17日登場

特派員黃惠玲／芝加哥報導
第40屆大芝加哥僑學各界新春晚會舉行第二次籌備會議，總幹事陳莎莎(前左五)感謝工作團隊。(主辦方提供)
第40屆大芝加哥僑學各界新春晚會舉行第二次籌備會議，總幹事陳莎莎(前左五)感謝工作團隊。(主辦方提供)

第40屆大芝加哥僑學各界新年晚會日前舉行第二次籌備會，總幹事陳莎莎表示，龍年新春晚會將在2024年2月17日晚上5時在芝加哥市希爾頓大酒店推出，晚會將邀請有「小任賢齊」之稱的尹鶴天擔任壓軸演唱。

籌備會在北華埠富麗華餐廳舉辦，陳莎莎以及各組負責人均出席了會議，陳莎莎也介紹了三位新年晚會的副總幹事，分別為南華埠譚金賢、北華埠曾賢棟、西郊袁立平。她宣布，第40屆新年晚會將於2024年2月17日下午5時至11時，在希爾頓舉行。

陳莎莎特別感謝中華會館主席伍健生、董事長陳達偉，以及駐芝加哥台北經濟文化辦事處副組長黃亦龍參加了當天的籌備會議。黃亦龍代表駐芝台北經文處處長類延峰感謝籌備會所有成員的努力，同時也表達經文處將全力支持這項盛會。

伍健生與陳達偉也在籌備會上表示，會支持與協助UNITY籌備工作。陳莎莎表示，晚會已經洽商芝加哥第七新聞頻道的華裔主播徐平(Judy Shu)擔任司儀，其他準備工作均順利進行中。

廣告組項邦珍表示，廣告是晚會收入的重要部分，除了舊客戶外，將爭取更多新客戶支持。票務組長徐曙明表示，受到通貨膨脹帶動各項費用提高的影響，今年的票價也微幅上漲，將有120、150、200元三種供大家選購，希望各界踴躍購票出席。

文娛節目負責人謝蓉說，明年是大芝加哥僑學界新年晚會的40周年，她將邀請歷屆籌備會總幹事出席，除了尹鶴天的壓軸演出外，還有粵劇、歌唱與舞蹈等本地節目表演。

芝加哥 華埠 華裔

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