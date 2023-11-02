芝加哥華裔警官：掌握4要點 報警免顧慮

九分局華裔警官杜浩然(中)分享報警時的四大重點與其他警務信息。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥第九警分局警官杜浩然日前在華埠 一場社區講座中表示，一旦遇到治安事件，應立即向警方報案，報案的四要點包括「案發地點」、「有無受傷」、「嫌犯特徵」、「簡述過程」。

杜浩然說，部分華人 不習慣與警察打交道，然而報警後的案件紀錄，卻是警力資源配置的主要參考依據，希望大家不要忽視其重要性。

華埠更好團結聯盟日前在培德中心舉辦了一場「華裔警官座談會」，邀請了在九分局服務且廣東話流利的杜浩然為社區民眾解答各種警務疑問。

華埠更好團結聯盟主任陳本恩(左)感謝九分局警官分享重要信息。(特派員黃惠玲／攝影)

他首先分享了報警時要提供給警察的四個重點，如果有案件發生，首先要跟警察講清楚案發地址，再來就是要告訴警察自己有沒有受傷，第三要講清楚嫌犯的性別、樣貌特徵、穿著服飾，第四就是簡單描述案發經過。

杜浩然說，華人因為文化差異，部分民眾對於報警有所顧慮，他表示能夠理解這些擔心，但要改善治安的前提，必須得到警局資源的支持，例如增加巡邏警察與次數，而這些警力的配置，主要仰賴於每個地區的案件發生數量來決定，他說，假使華埠、橋港區明明很多治安事件，但卻因居民不願報警而沒有案件紀錄，那麼警局很難安排更多的人力巡邏華埠等地區。

他也提到，華人習慣攜帶現金在身上，也讓歹徒到華人聚居地區作案後，發現有利可圖而食髓知味，他呼籲大家不要帶太多現金在身上，一旦遇到搶劫，最要緊的就是保住性命，應避免跟歹徒搏鬥或反擊。

杜浩然說，很多華人考慮語言障礙而放棄報警，其實這是沒有必要的顧慮，因為每位警察持有的警局手機中，都下載了可以及時翻譯各種語言的小程式，「即使到案發現場的警察不會說中文、廣東話，還是可以透過該小程式了解案情」。

多位出席者提到有關電話詐騙 的問題，杜浩然說，要有效避免被詐騙，記得「勿接不認識不熟悉的電話號碼」，「千萬不要在電話中提供對方個人信息」。

一些住在華埠公屋的居民則詢問有關公寓供暖不足是否可以報警？杜浩然說，假使情況緊急可以撥打911報警，警方將協助安排取暖車到現場，如果不太緊急，則可撥打311專線舉報，屆時市府將有專人協調處理。