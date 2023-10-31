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明大朱靜琦 入選哈特女指揮學院年度培訓

記者陳曼玲／明尼蘇達州報導
「火熱的心，冷靜的腦」是朱靜琦形容自己在樂團指揮台上的全人投入。(朱靜琦提供)
「火熱的心，冷靜的腦」是朱靜琦形容自己在樂團指揮台上的全人投入。(朱靜琦提供)

目前在明尼蘇達大學攻讀指揮博士的朱靜琦(Jingqi Zhu)，從來自27個國家的75名指揮申請者當中脫穎而出，入選達拉斯歌劇(The Dallas Opera)哈特女性指揮學院(Linda and Mitch Hart Institute for Women Conductors) 四名年度培訓指揮之一，她也其中唯一的亞裔

「火熱的心，冷靜的腦」是朱靜琦形容自己在指揮台上的全人投入：腦中的思緒隨著節拍不時地切換，既要用心聆聽整體的音樂、節奏、平衡、與聲音的品質，又要冷靜注意不同的樂器部分，以肢體表情與演奏者溝通。

朱靜琦在北京出生，四歲受母親啟蒙學鋼琴，五歲參加音樂比賽得了第一名後，被發掘有天份而經常參加比賽，卻使她漸漸失去學音樂的快樂，以至於她12歲時不想再彈琴。但喜愛唱歌的她參加了學校的合唱團並擔任伴奏。

2013年她到維吉尼亞州大學(University of Virginia)念統計和音樂，大二時認識了董咪咪鋼琴老師(Tung Mimi，音譯)，當她聽到老師彈舒伯特鋼琴奏鳴曲時，竟然感動地淚流滿面，喚醒了裡面沉潛的音樂細胞，使她再次走上音樂之路，之後到印第安那大學(Indiana University)取得合唱與鋼琴雙碩士學位。

2020年到明大(University of Minnesota)攻讀合唱指揮博士，認識了樂團指揮老師史密斯(Mark Russell Smith)，深受他音樂深度的啟發，雖然博士班課程已經念到一半，朱靜琦考慮了一個月，毅然決然從合唱指揮轉到樂團指揮。

當朱靜琦站在台上時，覺得樂團指揮很合適自己的個性，能透過與團員的互動，更享受與他人一起做音樂的過程。

她說指揮是性格的體現，她在當中不斷發現自我特質、塑造自己的人格，使她能多體諒人的情感，並更勇敢表達自己。

另外，她的嗜好是打籃球，而且享受控球的位置。她說指揮就像打籃球，都需要用情商(EQ)把人聚集並使他人各自發揮所長。

朱靜琦說她凡事正面思考，不會把錯過的機會當成挫敗。由於她的音樂訓練可以讓她從事很多工作，因此她不設定自己只能做某些事。她希望分享自己的才華，但不拘任何管道或形式。

她相信自己被安排走上音樂之路，在她準備好時，下個里程碑似乎就會自然而然出現。由於博士班快要畢業，她暑假時參加了幾個音樂訓練班與音樂節，遇到很多音樂大師。她建議想從事指揮的人多瞭解音樂，跟著心選擇。

在明尼蘇達大學攻讀指揮博士的朱靜琦(Jingqi Zhu)， 獲得達拉斯歌劇(T...
在明尼蘇達大學攻讀指揮博士的朱靜琦(Jingqi Zhu)， 獲得達拉斯歌劇(The Dallas Opera)的甄選，參與2023-2024年栽培計畫的有潛力女指揮。 (朱靜琦提供)

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