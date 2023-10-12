明州聲韻飛颺音樂會 慶祝光輝10月

「聲韻飛颺 - 人生的禮讚」音樂會，聚集多位才華洋溢的音樂家與演奏家。(記者陳曼玲╱攝影)

明州 中華文化服務中心、華人 學術聯誼會以及榮光聯誼會日前於弗德立高中(Fridley High School)音樂廳，舉辦慶祝光輝10月的「聲韻飛颺 - 人生的禮讚」音樂會，聚集多位才華洋溢的音樂家與演奏家，讓百名華洋觀眾陶醉不已。

文化中心理事長張家瑞開場說音樂增添人生美好，節目主持人關逸芬則感念已經離世的袁郊女士多年來指導悅友合唱團。

悅友合唱團首先獻唱「雪花的快樂」、「煙花易冷」、「如果明天就是下一生」、「那天一個衝動我加入合唱團」。

全家在教會做音樂服事的余佳俐彈鋼琴、高中12年級的兒子謝宇凡拉小提琴、10年級的女兒謝宇珊拉大提琴，與先生謝開智演唱「菊花台」，弦樂歌聲悠揚。

在台灣出生的美國的女高音卡特菲特(Siri Caltvedt)，父母曾在台南和基隆擔任宣教士，特別選唱以秋夜為背景的中文詩歌「香月光」與「無盡的愛」，感念在台灣的歲月。

梁諾以二胡演奏「紅顏舊」，情感豐沛，曾獲得2022年在敦煌盃二胡比賽優秀獎。(記者陳曼玲/攝影)

明大卡爾森管理學院念大四的張明娜彈鋼琴自彈自唱「我們的時光」(A time for us)，音質甜美高昂。剛進明州的西北大學 (University of Northwestern)大一的梁諾以二胡演奏「紅顏舊」情感豐沛，曾獲得2022年在敦煌盃二胡比賽優秀獎。

朱靜琦與梁熠辰皆是明大音樂博士班學生，專攻鋼琴演奏與指揮。由梁熠辰伴奏、朱靜琦演唱春秋時期古詩詞「越人歌」與「A Chloris」，熟練的轉音盪氣迴腸，使人彷彿瞥見自然田園風光。

7歲開始學吹口琴的陳祖望以雙口琴吹奏經典歌曲，獲得全場熱烈掌聲。(記者陳曼玲/攝影) 朱靜琦指揮悅友合唱團高歌。(記者陳曼玲/攝影)

已相識六年的朱靜琦與梁熠辰兩人還默契十足地四手聯彈演奏莫札特與布拉姆斯的曲目。目前擔任悅友合唱團指揮的朱靜琦說，指揮在心中對曲目有藍圖指導樂團或合唱團，但是在台上時更要協調突發狀況，可謂是頭腦要冷靜、心裡要火熱、從自然到熱情的曲目，每個時刻都要全神投入。

7歲開始學吹口琴的陳祖望，10歲時就在台灣空軍廣播電台兒童節目獨奏。以雙口琴吹奏「高山送奶工」、「西班牙姑娘」、「風流寡婦圓舞曲」，獲得全場熱烈掌聲，小朋友們聽了都表示想學吹口琴。

節目最後由林如茵鋼琴伴奏，悅友合唱團邀請觀眾合唱「月亮代表我的心」，祝福大家讓音樂的感動繼續伴隨人生走過高山低谷。