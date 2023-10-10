我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

芝市議會通過 小費員工時薪漲66％

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市議會上周五表決通過廢除小費員工領取比一般員工低六成的最低時薪。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市議會上周五表決通過廢除小費員工領取比一般員工低六成的最低時薪。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市議會日前以36：10票，通過廢除該市小費員工時薪低於最低標準的規定，新法從明年7月1日到2028年7月1日止，將該市小費員工的時薪以每年8％的提漲率，從現行9.48元一路調高到與全市最低時薪15.8元相同。芝市也成為全美採用取消小費員工低時薪的最大城市。

儘管這項措施獲得大多數的區長支持，轄區包括橋港區、華埠的11區區長李惠華對此法案投下反對票，她說，這項所謂的「公平工資法案」(One Fair Wage)會傷害那些努力維持生計的家庭式小餐館，「餐飲業是我們社區的命脈，也給城市帶來大量稅收」，她表示，她服務的11區選民說，新法對當地經濟的傷害大於幫助。

38區區長斯波薩托(Nicholas Sposato)表示，新的取消小費員工最低時薪的議案，根本是「工作殺手」，這將導致全市餐館的價格上漲與工作崗位減少，尤其是像他的選區靠近郊區，消費者勢必將轉而選擇附近不屬於芝加哥市的餐廳用餐。

這項方案為市長強森努力兌現其選舉承諾的行動之一，為安撫餐飲業者，他原本計畫一次提高時薪的進程，也修改為分成五年逐年調升。在市議會投票表決後，強森表示，「這項條例體現了芝加哥的價值觀，提升勞工的地位，解決餐飲與酒店業的系統不平等問題」，他還提到，提高工資可以解決餐飲業目前找不到員工的危機。

伊利諾州餐館協會對強森一開始提出的草案，原本建議將小費員工的時薪增加到20.54元，但僅限於年營收超過300萬元的餐館，不過，此方案受到強森與其議會盟友否決，餐館協會主席涂以亞(Sam Toia)獲知其提案胎死腹中後，才接受了強森提出的五年分階段調薪的計畫。

即時落實時間延長了幾年，但涂以亞仍然擔心勞動力成本的增加，會迫使家庭式經營的餐館結束營業或進行裁員。他表示，此舉肯定將導致一些工作崗位流失，但對於餐館老闆來說，將調薪預算時間從兩年延長到五年，還是容易執行得多。

餐館業者說，新的條例將使其勞動力成本增加66％，而且還有可能影響消費者給服務人員小費的意願，屆時小費員工的實際所得還可能會因此降低。

芝加哥 最低時薪 華埠

上一則

停徵喬州燃油稅 坎普再次延至11/11

下一則

全美首例 喬州藥房將售醫用大麻油

延伸閱讀

芝餐飲業重大變革 小費員工最低時薪調高66％

芝餐飲業重大變革 小費員工最低時薪調高66％
美首例 解決食物沙漠 芝市擬自營超市

美首例 解決食物沙漠 芝市擬自營超市
冬天將至 芝安置無證客 簽2900萬合約搭帳棚

冬天將至 芝安置無證客 簽2900萬合約搭帳棚
聯邦同意速發無證客工卡 伊州長、芝市長欣喜

聯邦同意速發無證客工卡 伊州長、芝市長欣喜

熱門新聞

零元購歹徒得手後準備離開。（目擊者提供）

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

2023-10-02 15:09
Buc-ee's是美國知名連鎖便利店和加油站。（Buc-ee's 臉書）

受邀Home趴被看光 13人遭美國知名連鎖便利店少東偷拍

2023-10-08 17:47
911救急但不救窮，參加救護車專案才能避免自己叫救護車的高額車資。（美聯社）

死也不敢叫救護車嗎？ 這些城市教妳如何幾乎一毛不花

2023-10-06 18:35
小蘇打洗蔬菜水果，可除農藥與害蟲。（Getty Images）

蔬果泡小蘇打15分 最高可除98.9%農藥

2023-10-05 02:00
1934年發行的1萬元紙鈔。（取自Heritage Auctions網站）

1934年萬元美鈔 德州48萬元賣出

2023-10-05 02:00
休士頓「餃子館」吹熄燈號。(Dumpling Haus臉書)

休士頓「餃子館」突然歇業 粉絲悵惘

2023-10-02 02:00

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治