芝市議會通過 小費員工時薪漲66％
芝加哥市議會日前以36：10票，通過廢除該市小費員工時薪低於最低標準的規定，新法從明年7月1日到2028年7月1日止，將該市小費員工的時薪以每年8％的提漲率，從現行9.48元一路調高到與全市最低時薪15.8元相同。芝市也成為全美採用取消小費員工低時薪的最大城市。
儘管這項措施獲得大多數的區長支持，轄區包括橋港區、華埠的11區區長李惠華對此法案投下反對票，她說，這項所謂的「公平工資法案」(One Fair Wage)會傷害那些努力維持生計的家庭式小餐館，「餐飲業是我們社區的命脈，也給城市帶來大量稅收」，她表示，她服務的11區選民說，新法對當地經濟的傷害大於幫助。
38區區長斯波薩托(Nicholas Sposato)表示，新的取消小費員工最低時薪的議案，根本是「工作殺手」，這將導致全市餐館的價格上漲與工作崗位減少，尤其是像他的選區靠近郊區，消費者勢必將轉而選擇附近不屬於芝加哥市的餐廳用餐。
這項方案為市長強森努力兌現其選舉承諾的行動之一，為安撫餐飲業者，他原本計畫一次提高時薪的進程，也修改為分成五年逐年調升。在市議會投票表決後，強森表示，「這項條例體現了芝加哥的價值觀，提升勞工的地位，解決餐飲與酒店業的系統不平等問題」，他還提到，提高工資可以解決餐飲業目前找不到員工的危機。
伊利諾州餐館協會對強森一開始提出的草案，原本建議將小費員工的時薪增加到20.54元，但僅限於年營收超過300萬元的餐館，不過，此方案受到強森與其議會盟友否決，餐館協會主席涂以亞(Sam Toia)獲知其提案胎死腹中後，才接受了強森提出的五年分階段調薪的計畫。
即時落實時間延長了幾年，但涂以亞仍然擔心勞動力成本的增加，會迫使家庭式經營的餐館結束營業或進行裁員。他表示，此舉肯定將導致一些工作崗位流失，但對於餐館老闆來說，將調薪預算時間從兩年延長到五年，還是容易執行得多。
餐館業者說，新的條例將使其勞動力成本增加66％，而且還有可能影響消費者給服務人員小費的意願，屆時小費員工的實際所得還可能會因此降低。
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