科工專、美亞辦親子健康講座 聚焦體育重要性

科工專與美亞合作舉辦的講座中，日前由謝建芬(後排右三)主講「體育對孩子發展的重要性」。(科工專提供)

美國華人科學家工程師協會(科工專)與美亞健康協會聯手舉辦的心理健康講座，日前在芝城 西郊Hinsdale圖書館舉行，科工專青少年部講座組的謝建芬主講「體育對孩子發展的重要性」時說，在功課學習之外，讓孩子有機會投入體育活動，不僅對身體健康有正面助益，且會加強子女的心裡承受能力，更能建立良好親子 關係。

當天的講座由周穎主持，美亞健康協會的艾琳代表美亞致詞感謝與會者的踴躍參加。

謝建芬說，她陪著大女兒練了12年的藝術體操，孩子更有六年入選國家隊，她說，當年也是經過深入考慮，才讓女兒練體操，主要因為體育運動不僅讓子女有強壯體魄，也能加強孩子的心理承受能力，並且還能夠在常年的訓練中塑造孩子的個性和品格，學會與同伴和教練相處，過程中子女的軟實力能大大提升。

另外，她考慮到亞裔 孩子在身體發育後的身材，以及家庭的財力和資源等條件的構成，還有對大學的期待等，綜合了很多因素才做出了最後的選擇，她表示，且他們非常清楚同樣的支持放在不同的孩子身上，效果也會非常不一樣，因此「享受過程」很重要。

她提到，雖然體育非常仰賴天賦，但是努力也不能少，父母在陪孩子成長的過程中，不僅要提供衣食住行等這些基本的支持，更肩負著建立起良好的親子關係的重任，而接送訓練和參加比賽的途中，是珍貴的親子時光。她說，女兒現在上大學了，仍願意和她分享學校點滴，跟家人沒有疏離感，要歸功於過去幾年對孩子的陪伴。

她說，選擇體育活動，孩子可以先問問自己三個問題，包括你在競技體育項目中有什麼收獲？你覺得家長可以提供什麼樣的幫助？如果可以，你希望自己的體育生涯可以有什麼改變？謝建芬說，「我們永遠不知道是否另外的選擇會更好；最好對成與敗都保持一顆平常心；好好地享受過程，將成功當成是意外的驚喜」。