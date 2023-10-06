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提高再利用率 芝加哥垃圾回收設施升級

記者陳曼玲／綜合報導
芝城回收垃圾再利用率不到10%。(pexels)
芝城回收垃圾再利用率不到10%。(pexels)

芝加哥去年的垃圾只有9.6%被回收再利用，回收商LRS上個月正式啟用價值5000萬元的先進設施「交換」(the Exchange) 來根據材料的化學和物理性質，包括形狀、大小、重量、磁性等特質進行垃圾分類，提高回收效率。

去年芝加哥從垃圾掩埋場分離出8萬4757噸廢物，使用「交換」後可達每小時處理25噸可回收物品的目標，最高可達到每小時35噸，相當於可以從垃圾掩埋場分離出11萬2000噸的可回收物品。

這項新設施從2月份開始營運以來已經逐漸擴大規模。3月開始，芝加哥90%的回收材料都送到「交換」來進行處理。LRS的負責人說，該中心每小時的回收效率比在Forest View的中心多出10噸。

LRS的新任執行長史班塞(Matt Spencer)說，他預計從現在起的兩年內，可以把回收量翻倍。

另外，最近由阿貢國家實驗室(Argonne National Laboratory)舉辦的活動中，專攻塑料化學回收的科學家德爾費羅(Max Delferro)說，他看到許多人並不清楚回收箱裡應該收集什麼。

根據環保署的數據，全國約有四分之一的回收物受到汙染。當可回收物沾染食物或液體，或與其他垃圾混合或放在塑膠袋中時，就會被汙染而妨礙回收。

另外讓民眾感到困惑的是所有的塑料表面上標記不同的數字，代表不同的化學性質的塑料。獲釋有有三個三角形的彎曲箭頭，看起來像是回收標誌，但其實不可回收。例如塑膠袋和薄膜是由低密度聚乙烯製成，是不可回收的。

德爾費羅說只有用標記1號的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)所製成的一次性塑料瓶、標記2號的高密度聚乙烯(HDPE)製成的洗潔劑和洗髮精容器等塑料產品，還有一些標記5號的聚丙烯(PP)製成的食品容器是可回收的。

雖然提高可回收垃圾的分離效率會改善芝市的回收率，但更大的挑戰是教育市民如何分辨回收物，並鼓勵民眾參與回收計畫。

在2015年至2021年間，芝加哥的家庭垃圾轉移率(diversion rate)，就是垃圾不落到掩埋場的比率，從10.4%降至8.6%。

因此，2021年芝市和非營利組織Delta Institute發布新的廢物處理戰略計畫，致力於解決中西部地區的社區環境和經濟問題。

截至7月，芝市報告說，2023年的垃圾平均轉移率提高到10%。

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