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芝2國際機場 旅客滿意度低於平均

記者陳曼玲／綜合報導
芝加哥歐海爾機場的旅客滿意度低於全美平均。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥歐海爾機場的旅客滿意度低於全美平均。(特派員黃惠玲／攝影)

根據數據分析公司J.D. Power對北美機場滿意度的調查顯示，芝加哥的歐海爾國際機場(O'Hare international airport)和中途機場(Midway airport)在排名上低於平均水準，其中原因包括新航站尚未興建，兩大機場餐飲、購物的選擇不夠多樣化。

這項報告訪問了去年8月到今年7月間2萬7147名旅客，受訪者對歐海爾和中途機場的滿意程度低於許多其他規模類似的機場。

J.D. Power公司發現，雖然航站因擁擠或天氣導致航班延誤或取消等原因會讓旅客不滿，但是旅客仍願意在設計舒適的機場內消費。

該公司裡負責旅遊、酒店和零售業務的主管泰勒(Mike Taylor)說，芝加哥機場尚待改進的部分有：在適當時機對歐海爾機場進行大翻修改造，並且改善機場內的餐飲與購物的選擇。

泰勒說，預計花費121億元來擴建歐海爾機場的項目之一是興建新的全球航站與兩個衛星客運廊(satellite concourse)，但這些工程都未正式動工，這也使得歐海爾在機場設施項目中的評分最低。

對此，芝加哥航空局發言人巴格尼斯(Kevin Bargnes)說，將在2024年開始興建全球航站與兩個衛星客運廊，計畫於2032年完工。

另外，根據芝加哥航空局(Department of Aviation)的數據，7月有690萬名乘客使用歐海爾機場，是2019年7月的84%。

但是運輸安全管理局(Transportation Security Administration)說，7月在全美通過安全檢查戰的人數約是2019年7月的99%。

因此，泰勒說歐海爾機場的滿意度會上升原因可能是疫情之後的旅客回流人數較其他機場少，因為機場愈擁擠，旅客滿意度愈低。

巴格尼斯說，歐海爾還設立了新的安檢區，讓每小時通過檢查的乘客數量增加一倍，因此可減少旅客等候的時間，他並誇說其他雜誌對歐海爾和中途機場有更高的評比。

航空數據公司OAG將歐海爾列為全世界排名前十名的轉機機場，中途機場則是排名前25名的國內轉機機場，儘管如此，這兩個機場的排名都比疫情之前下滑。

OAG首席分析師格蘭特(John Grant)表示，近年来從歐海爾起飛的國際航班數量的確有增加，但其他機場的成長速度更快。

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