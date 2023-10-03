密西根舞獅隊 底特律圖書館演出吸睛

密西根舞獅隊在底城圖書館演出迴響熱烈。(主辦方提供)

密西根舞獅隊日前應底特律圖書館 兒童圖書部門的邀請，舉辦舞獅文化教育 展演。特色獨具的節目，吸引許多華洋家庭到場，全場活動歡笑不斷、氣氛熱絡。

密西根舞獅隊表示，今年的展演升級，除了經典的舞獅表演外，還特別增加了新添購的小舞獅、小皮鼓和大臉娃娃。這些可愛的新元素成了現場的焦點，特別是小舞獅，吸引了大批小朋友前來體驗。現場可以看到小孩子興高采烈地拿起迷你舞獅頭，與舞獅隊成員的大獅頭一同競技。

展演現場，舞獅隊的鼓與底特律市民的非裔鼓此起彼落，彷如蒞臨音樂盛宴。

除了新元素的加入，隊長蔣立閎並向與會者詳細介紹了舞龍舞獅的區別，他說，舞龍是多人舞，所以有很多腳；舞獅只有前後兩人舞，只有四條腿。

他也提到，舞者打扮成獅子，巧妙地將武術與舞蹈結合，以舞獅講述一個勇氣的故事，舞獅不是典型的獅子，而是勇氣的神話象徵，隨著戰鼓和鈸的節奏跳舞，能夠驅趕邪惡的生物，也是台灣、馬來西亞、香港、中國、日本等地區的千年傳統。

底特律圖書館兒童圖書部門經理戴維斯(Halima Davis)表示，今天的活動不只是舞獅展演，更是一次音樂和文化的交流，她看到底特律市民如此熱情地參與，感受到不同文化的魅力，令人振奮。

當天活動還推出互動區域，包括摺獅頭、著色、拍照牆等活動，參與熱烈。大臉娃娃也成為小朋友的最愛，戴著俏皮可愛的大頭，拿著蒲扇，輕快的在展場中跳躍，氣氛熱絡。