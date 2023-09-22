華裔父女創作「中國風」 芝華博館展出

王浩然(左二)與女兒王喆(左)出席「中國風」開幕，圖右二為策展人李奐庭、右一為華博館的梅素蘭。(芝華博館提供)

芝加哥 美洲華裔 博物館(華博館)和摩拉爾製作策展人李煥庭(Larry Lee)合作推出的「焦點系列」，日前推出王浩然(AdrianWong)和王喆(Clementine Reid Wong)父女聯手作品「中國風(中國東東)」(Chinoiserie『Chinesey Things』)，身為華二代、華三代的兩人，透過創作探討華人 本質，尤其使展覽格外具有深意。

「中國風(中國東東)」匯集多種不同的形式、色彩、主題的藝術創作，令人聯想到藝術家的華裔身分，父女倆合作展出的作品，同時對「什麼是中國東西？」「是什麼讓我們成為華人？」等問題進行思考。

王浩然(中)與女兒王喆(右)出席「中國風」開幕。(芝華博館提供)

展覽名稱「中國風」(Chinoiserie)取自17世紀歐洲裝飾藝術中出現過的東方主義主題，事實上，從洛可可壁畫到戴爾夫特藍陶，再到美第奇瓷器，具體來說都在模仿中國藝術傳統，這些正如王浩然抽象註解所言的「中國東東」(Chinesey Things)。年僅五歲的王喆所成長的社會環境更加多元化，她充滿天賦，展現並質疑了被視為其文化遺產的設計元素。

王浩然1980年出生於芝加哥，早年攻讀心理學，在2003年取得史丹福大學碩士學位，之後改攻讀雕塑，2005年獲得耶魯大學藝術碩士。他後來赴香港設立工作室。直到2018年搬回芝加哥，並在芝加哥藝術學院擔任副教授。他的作品曾在紐約繪畫中心、台北關渡美術館、維也納藝術館等多地展出。

在父親王浩然的指導下，王喆2020年在Perennial Space Gallery推出第一個展覽「WOW」，她自2021年起，在杜倫孟德蒙特梭利(Drummond Montessori)小學從師溫雷伊曼(Wendy Rejman)、雷拉(Agnes Guerra)與奧斯丁(Amparo Dominguez Austin)等人學習藝術，且常常參觀國內外藝術展覽。

華博館的「焦點系列」已經邁入第二年，旨在介紹、推廣與慶祝美國華人不同的藝術願景與經驗。