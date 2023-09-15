華男拒指認 獲釋搶嫌又回芝城華埠作案

18歲的搶劫慣犯，兩周前在華埠劫車(右圖)因受害華人拒絕指認而被釋放，14日他(左圖)又回到華埠搶劫另一名華男。(華埠治安互助隊提供)

兩周前在芝城華埠 搶劫一名36歲華男 的18歲男嫌，因受害華男拒絕配合指認而導致警方被迫將其釋放，這名前科累累的男嫌，14日上午8時許，食髓知味再度回到華埠作案，他試圖搶劫一名61歲華男，作案過程中並以手槍兇狠毆打受害人，搶走華男車子與住家鑰匙後逃逸，受害人傷勢不輕，目前仍在醫院救治。

華埠治安互助隊指出，這起搶劫案再次表露華人 社區對於舉報犯罪案、指認嫌疑人的輕忽，根據監視攝影機拍下的照片顯示，14日一早8時40分左右，一名穿著深色連帽運動衣的非裔男子，在華埠興氏小學後方巷子，企圖搶劫一名61歲華男的車輛，作案過程中，嫌犯以手槍狠打受害者，並搶走華男的車子與住家鑰匙，後疑因有目擊者，男嫌最終沒有開走受害者車輛直接逃跑。

經過互助隊的影片比對，發現這名男嫌就是前兩周在華埠持槍搶劫一名36歲華男的18歲嫌犯，上起搶案發生在2日清晨，警察據報後火速到場逮捕了搶匪，然而該名受害華人，卻堅持拒指認嫌犯，導致警方不得不將男嫌釋放。

當時華埠治安互助隊共同創辦人曾偉民挫折表示，華裔受害人不願指認嫌犯的作法，大大傷害社區的未來治安，也將影響社區、互助隊與警方好不容易建立的密切合作關係，「減少犯罪是每位居民、商家的共同責任，缺一不可」。

根據紀錄，該名18歲劫匪過去四年來，已經有七次在華埠搶劫案底，等於他從14歲開始就陸續在華埠行搶，之前因為還沒有成年，而未受到相應的罪刑懲罰，曾偉民說，現在他已經成年，卻因為受害人不願指認而釋放，判斷嫌犯將有恃無恐，很快又會回到華埠作案。

沒想到這番推測很快成真，這名劫車青少年14日又回到華埠行搶。曾偉民表示，早上的案子發生一小時後才有人撥打911報案，而現場明明有目擊者，但該名華人女性沒有立刻報警，之後也不太願意配合提供信息。互助隊稱，該案如果警方能夠再次逮捕嫌犯，一旦開庭恐怕目擊者上庭作證的機率也很低。

曾偉民說，華人應對犯罪案件，怕麻煩、怕事的消極態度，很可能將進一步讓罪犯把華社視為「容易得手且不怕罪成」的區域，如果情況無法改善，無論有多少義警投入巡邏，有多少警察加入防範，恐怕都因為很難將嫌犯予以制裁，而使華埠成為犯罪高發區。

如有任何案件或對於社區治安的建議，都歡迎電郵給華埠治安互助隊，電郵：[email protected]。