芝長周末高溫 密西根湖溺水2死1傷1失蹤

芝加哥警局提醒，密西根湖畔的戲水季節告一段落，沙灘救生員停止值班，民眾務必留意安全。（特派員黃惠玲／攝影）

根據國家氣象局數據，芝加哥 在剛結束的勞工節(4日)創下1983年以來的同日最高溫 華氏92度，加上濕度的體感溫度更達到96度。由於過去兩天發生至少四起溺水案件，導致2死一重傷一失蹤，此外，9月初芝城 沿著密西根湖畔的沙灘不再有救生員值班，芝加哥警局特別呼籲大家留意戲水安全。

不過，這波熱氣團已經遠離芝城，氣象預測從6日起將開始降溫，本周接下來幾天的最高溫都將徘徊在70度左右。

上個月23日芝加哥歐海爾機場的氣象觀測站，創下了98度高溫，打破芝城1947年同日寫下的97度最高溫紀錄，當時高溫加上潮濕的天氣，導致芝加哥部分地區的體感溫度衝高到116度，僅比1995年該市有史以來的炎熱指數118度低了兩度。

住在西郊特別到芝市密西根湖畔戲水的貝堂寇特(Dominique Betancourt)說，他們夫婦帶著11歲、9歲的兒女專程來享受美麗的湖畔沙灘，尤其今年他們沒有機會造訪海灘，因此更加珍惜芝加哥夏日結束前的最後一波戲水機會。

不過，天熱戲水人多，也導致意外機率增高。芝加哥警察局海事單位5日指出，過去24小時在密西根湖就有三人溺水，其中一名男子、一名14歲青少年不幸溺斃，另有一名婦女雖被救起但仍未脫離險境，還有一名失蹤至今未尋獲。

4日下午一名14歲男孩與朋友在印第安納州的東芝加哥(East Chicago)市的密西根湖畔游泳，不幸發生溺水事件死亡；4日晚間10時20分左右，一名27歲男子在49街附近的水域失蹤，雖經緊急拉出湖面，但送到芝加哥大學醫學中心時已經不幸死亡。

5日凌晨2時15分，警方接到目擊者辦案，稱有一名女在芝市Montrose碼頭跳水，警方趕到現場將溺水婦女救出送醫，至今情況仍然危急。

5日上午則傳出有人搭船到密西根湖後跳下船游泳失蹤，該艘船隻停在距離麥克米克展覽中心約一哩處，消防局目前仍在找尋這名失蹤泳者。

隨著夏季結束，密西根湖畔沙灘都將停止救生員值班，儘管氣溫仍將感到些許炎熱，但所有計畫到湖邊戲水或游泳的民眾，務必提高警覺留意安全。