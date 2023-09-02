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全美李氏懇親大會 逾350宗親聚芝城

特派員黃惠玲／芝加哥報導
全美李氏懇親大會於芝城華埠舉行，宗親們合影。(主辦方提供)
全美李氏懇親大會於芝城華埠舉行，宗親們合影。(主辦方提供)

全美李氏第24屆懇親代表大會日前在芝城登場，全美各地350多位代表出席了連續四天的活動，總公所主席、美東與美西總長，以及元老們，鼓勵宗親承先啟後，將先祖精神發揚光大。

今年的懇親大會李氏宗親，包括總公所主席李鈞棠、李英豪、美東總長李國威、美西總長李殿邦、總分所主席李致俠、李溢熙，以及本屆懇親大會籌備處處長李源石等。一連四天的活動包括了全美李氏聯邦信用會代表會議、華埠花車大遊行、中華會館的開幕儀式以及多場餐宴。

活動首日先在芝加哥李氏公所舉行祭祖典禮，表達對李氏先人慎終追遠；揭幕典禮中，元老李樹邦致詞表示，聖祖經傳五千年，後輩勤將研習，發揚光大。李源石接著歡迎所有宗親蒞臨芝加哥，他也提到，李氏是中國的大姓之一，依據中國人口最新統計目前約有9530萬名李氏族人。美西總長李殿邦說，每三年舉辦的懇親大會，就是具體實現承先啓後的重任。

在當晚的開幕晚宴中，駐芝加哥辦事處處長類延峰、副處長李唯誠、洪中明、領務組長舒俞敬、芝加哥文教中心主任蔡季穎均到場參與，伊州州眾議員馬靜儀、芝城華商會會長李建明與副會長陳嘉釗也出席共襄盛舉，席開51桌，氣氛熱絡。

隔天的閉幕晚宴中，多位新選出的李氏公所新領導人，在元老李啟文監交下宣誓就職，中國駐芝加哥總領事副總領事邊志春、僑務組組長張軍鵬，以及芝加哥僑教中心主任蔡季穎、駐芝台北經濟文化辦事處組長舒俞敬等人，也在場觀禮見證。

全美李氏懇親大會日前在華埠富麗華餐廳舉行開幕晚宴，嘉賓雲集。(特派員黃惠玲／攝影...
全美李氏懇親大會日前在華埠富麗華餐廳舉行開幕晚宴，嘉賓雲集。(特派員黃惠玲／攝影)

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