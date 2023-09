蔡言欣畫台灣「夜市」 奪明州評審大獎

蔡言欣的畫作「夜市」,榮獲明州評審大獎。(記者陳曼玲/攝影)

每年從8月底一直進行到勞工節後的明尼蘇達州園遊會(State Fair),為該州最大規模的活動之一,至少上百萬民眾遊客與會,本屆園遊會舉辦的K-12年級的學生美術作品比賽(State Fair K-12 competition),吸引近4000名學生參加,就讀Nova Classical Academy11年級的華裔 生蔡言欣(Anne Tsai)的壓克力顏料畫作「夜市」,今年勇奪高年級組「評審大獎」(grand prize),此外,她的電腦繪圖作品也拿下10年級組冠軍。

蔡言欣說,所以創作「夜市」,是因為小時候回台灣探親時對夜市記憶深刻,尤其空氣中的味道與繽紛的光線,讓她回味不已,因此她以這個主題探索內心那份亞裔 歸屬的文化情感。她憑記憶與想像,再參考網路圖片,花了30個小時完成了得獎畫作。

蔡言欣說,除了學校有上美術課外,自己的繪畫技巧全靠自學與經常練習。她記得小時候在家裡地下室的牆上,會和哥哥一起塗鴉,那種隨性創作的自由,讓她覺得畫畫很好玩,沒有壓力,也為她投入喜愛藝術開啟大門。

新冠疫情 期間,她除每天上網課外就是畫畫,直到累了才停筆,兩年下來感覺自己進步很大,她特別喜歡畫人物,因為只要有細微的改變就產生不同的表情。

她說,為了精進繪畫技巧,會以客觀的角度去比較自己和別人的作品,再給自己的作品建設性的批評,並把好的作品當作她進步的目標。她也發現隨著練習愈多,愈知道如何改正缺點。

當碰到不知道畫什麼的瓶頸時,就去網路上看看喜歡的藝術家的作品。另外,她也喜歡上網畫DTIYS(Draw This In Your Style),來模仿與學習好的作品。

她表示,自學幫助她熟悉不同媒材並將各種技巧融會貫通。例如畫卡通可以學著把現實的物體抽象化;畫基本的立方體幫助她在腦中建構空間概念,能把平面的圖像是畫到紙張裡去一樣。特別是她使用iPad畫圖後,覺得數位創作的過程有更大的自由,但她仍習慣用傳統畫筆與顏料來探索筆觸與風格。

蔡言欣說什麼時候開始學畫畫都不晚,只要每天畫,就會奇蹟似地進步。她在網路上看到許多藝術家從大學或學校畢業後才開始畫畫,靠的是持續練習而非天分。她分享心得稱,只要保持繪畫的趣味與初心,就能持續精進。