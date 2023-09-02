蔡言欣畫台灣「夜市」 奪明州評審大獎

蔡言欣的畫作「夜市」，榮獲明州評審大獎。（記者陳曼玲／攝影）

每年從8月底一直進行到勞工節後的明尼蘇達州園遊會(State Fair)，為該州最大規模的活動之一，至少上百萬民眾遊客與會，本屆園遊會舉辦的K-12年級的學生美術作品比賽(State Fair K-12 competition)，吸引近4000名學生參加，就讀Nova Classical Academy11年級的華裔 生蔡言欣(Anne Tsai)的壓克力顏料畫作「夜市」，今年勇奪高年級組「評審大獎」(grand prize)，此外，她的電腦繪圖作品也拿下10年級組冠軍。

蔡言欣說，所以創作「夜市」，是因為小時候回台灣探親時對夜市記憶深刻，尤其空氣中的味道與繽紛的光線，讓她回味不已，因此她以這個主題探索內心那份亞裔 歸屬的文化情感。她憑記憶與想像，再參考網路圖片，花了30個小時完成了得獎畫作。

蔡言欣說，除了學校有上美術課外，自己的繪畫技巧全靠自學與經常練習。她記得小時候在家裡地下室的牆上，會和哥哥一起塗鴉，那種隨性創作的自由，讓她覺得畫畫很好玩，沒有壓力，也為她投入喜愛藝術開啟大門。

新冠疫情 期間，她除每天上網課外就是畫畫，直到累了才停筆，兩年下來感覺自己進步很大，她特別喜歡畫人物，因為只要有細微的改變就產生不同的表情。

她說，為了精進繪畫技巧，會以客觀的角度去比較自己和別人的作品，再給自己的作品建設性的批評，並把好的作品當作她進步的目標。她也發現隨著練習愈多，愈知道如何改正缺點。

當碰到不知道畫什麼的瓶頸時，就去網路上看看喜歡的藝術家的作品。另外，她也喜歡上網畫DTIYS(Draw This In Your Style)，來模仿與學習好的作品。

她表示，自學幫助她熟悉不同媒材並將各種技巧融會貫通。例如畫卡通可以學著把現實的物體抽象化；畫基本的立方體幫助她在腦中建構空間概念，能把平面的圖像是畫到紙張裡去一樣。特別是她使用iPad畫圖後，覺得數位創作的過程有更大的自由，但她仍習慣用傳統畫筆與顏料來探索筆觸與風格。

蔡言欣說什麼時候開始學畫畫都不晚，只要每天畫，就會奇蹟似地進步。她在網路上看到許多藝術家從大學或學校畢業後才開始畫畫，靠的是持續練習而非天分。她分享心得稱，只要保持繪畫的趣味與初心，就能持續精進。