明州高中生暑期訪台 美食美景印象深刻

學生享用台灣珍珠奶茶。（楊春提供）

明州 的私立男子中學聖多馬學校(St. Thomas Academy)，7月份由中文老師楊春(Alice Yang)帶團第一次到台灣進行海外教學，學生們在台灣將近兩周的時間收穫良多，不少人都希望以後有機會重遊台灣。

楊春說，這次訪問團團員包括八到12年級的中文班學生、另外2名老師與10個家長共30人。行程包括台北、台中、花蓮等地，還觀賞划龍舟競賽、學做米粉、鳳梨酥和珍珠奶茶、在台北的台灣玩具工會當義工等。

楊春說，她很慶幸帶學生到台灣，雖然出發前為許多細節憂心，但學生回美後反應熱烈，讓她覺得一切辛苦都值得了。她感謝當地導遊非常盡職與配合，希望下次多有時間到南台灣與品嚐更多美食。隨行的老師杰米說台灣很安全。

多數學生對台灣的第一印象是氣候潮濕悶熱。而台灣的多元歷史文化、夜市與餐廳美食、自然風光與友善的人民都叫他們印象深刻。

中文名字為「熊貓」的12年級生說，這是他第一次出國，到台灣第一站是日月潭 ，在那裡聽到像直升機般聲響的大黃蜂，以及被他不小心踩到而發出清脆聲的蟑螂，使他一開始以為台灣是個鄉下地方。他喜歡原住民 的特色食物和傳統服裝，台灣各地的很多事物都叫他流連忘返，他說，想多瞭解台灣的原住民與受到中、日等其他國家影響的豐富歷史文化，而這趟台灣行開啟他探索世界各地的渴望。

楊春(左前)與學生品嚐台灣茶藝。（楊春提供）

11年級的查理覺得台灣充滿地方特色，有進步的城市與美麗的自然風光。他說，台灣食物比美國健康，對便利商店數目之多與種類繁複的商品感到驚訝。他在美國聽聞台灣面臨中國軍事威脅，但看到台灣人淡定過日子，他覺得台灣人民很蒙福。

中文名字是「龍」的學生說，台灣的建築物混和東西方的風格很美，他希望將來在天氣涼爽的月份再去台灣。學生保羅喜歡購物中心、將來想去東岸的海灘走走。

另外，英華中文沉浸式學校(Yinghua Academy)也在暑假由校長連鷺役帶團到台灣。中學生廖麗荔說台灣環境很乾淨，有好多可愛的東西。康鳳怡覺得學了第二種語言為她打開世界另一扇窗。力明玉說台灣物價真便宜。安凱麗說台灣之行比她預期的好玩。石閱英說台灣城市離自然很近，她到台灣中文也進步了。